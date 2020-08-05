Türkiye'nin ilk çizgi film okulu "The Cartoon Mill"de eğitimler sürüyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk çizgi film okulu "The Cartoon Mill"de eğitimler sürüyor

Sabancı Vakfı "Fark Yaratanı" seçilen Türkiye'nin ilk çizgi film okulu The Cartoon Mill (Çizgi Film Değirmeni) her yaştan çizgi film meraklısına eğitim veriyor.

Türkiye'nin ilk çizgi film okulu

Sabancı Vakfı "Fark Yaratanı" seçilen Türkiye'nin ilk çizgi film okulu The Cartoon Mill (Çizgi Film Değirmeni) her yaştan çizgi film meraklısına eğitim veriyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vakfın "Fark Yaratanlar Programı!nın 11. sezonunda "Fark Yaratan" seçilen The Cartoon Mill (Çizgi Film Değirmeni) Fatih Küçük tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkiye'nin ilk bağımsız çizgi film okulu olarak kuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, her yaştan insana eğitim verilen The Cartoon Mill'de, çizgi film tarihi, karakter tasarlama ve çizgi film üretme gibi konularda atölyeler düzenleniyor, katılımcılar kendi çizdikleri karakterlerle, özgün çizgi filmler üretmeyi öğreniyor.

Fatih Küçük'ün 2016 yılında kendi çabası ve Kaş Kaymakamlığının eski bir binayı tahsis etmesiyle kurulan çizgi film okulunda öğrencilerin hikaye anlatımı ve el becerilerinin gelişimi için de faaliyetler yürütülüyor.

Bugüne kadar binlerce çocuğa ulaşan The Cartoon Mill'de, yıl sonunda etkinlikler bir Çizgi Film Festivali ile sonlandırılıyor.

Dünyanın dört bir yanından çizgi film sanatçılarının katıldığı festivalde, öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri eserler sergilenirken, çizgi film okulu sadece animasyon eğitimine değil, yörenin ekonomik gelişimine de katkıda bulunuyor.

Yerleşim yerlerinden uzakta, yeşil bir arazi içinde yer alan okulda düzenlenen eğitim kampları için köydeki üreticilerden organik ürünler temin ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, proje ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'ye ve Türk kültürüne ait bir çizgi film karakteri olmadığını fark eden Fatih Küçük'ün bu alana eğilmesiyle The Cartoon Mill'in hayata geçtiğini bildiren Safkan, şunları kaydetti:

"Bu yıl 11. sezonda Sabancı Vakfı Fark Yaratanlarından biri seçilen Fatih Küçük, bir çizgi film okulu kurma hayalini gerçekleştirmek istediğinde cebinde sadece 5 TL ile yola çıkıyor. Fatih için maddi sıkıntılar bir engel oluşturmuyor ve Kaş Kaymakamlığının tahsis ettiği eski bir okulu kullanarak Türkiye'nin ilk çizgi film okulunu kuruyor. Fatih'in hedefi Türkiye'de çizgi film üretimini yaygınlaştırmak, çocukların ileride çizgi filmi bir meslek olarak seçebilmelerini sağlamak, bize özgü çizgi film karakterleri üretecek gençleri bu okulda yetiştirmek.

Böyle güzel bir amaçla yola çıkan Fatih zoru başarıyor ve bugün uluslararası boyutta festivallerin de düzenlendiği, dünyanın dört bir yanından çizgi film sanatçılarını ağırlayan çizgi film okulunu Kaş'ta kuruyor. Fatih'in hayallerini o günlerde anlamak belki çok kolay değildi ancak bugün The Cartoon Mill'de çizgi film eğitimi alan çocukların gözlerindeki heyecanı, ürettikleri hikayeleri ve karakterleri görünce Fatih'in tam bir Fark Yaratan olduğunu görüyor, o günlerde iyi ki zorluklara rağmen vazgeçmemiş ve bu okulu bugünlere taşımış diyorum."

Safkan, Sabancı Vakfı olarak, çocuk ve gençleri odağına alan, onlara çizgi film gibi evrensel bir alanda üretme olanağı tanıyan bu projeyi Fark Yaratanlar programı ile desteklemekten mutluluk duyduklarını aktardı.

Verilen bilgiye göre, Fark Yaratanlar programı, 2009 yılından bu yana 43 şehirden 195 Fark Yaratana ulaştı.

Toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek için çalışan program, "Fark Yarat Hayatlar Değişsin" sloganıyla yeni sezonunda da topluma örnek bireyleri desteklemeye devam ediyor.

Başladığı günden bu yana 4 bine yakın kişi ve kurumun aday gösterildiği Fark Yaratanlar programının videoları, Türkiye ve yurt dışında 35 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Sabancı Vakfı, Türkiye, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:41

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk çizgi film okulu 'The Cartoon Mill'de eğitimler sürüyor - Son Dakika Ekonomi
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