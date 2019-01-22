Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin İlk Çocuk Güvenliği Kitabı Yayınlandı

Türkiye'nin İlk Çocuk Güvenliği Kitabı Yayınlandı

15 dakika önce

Kaybolma, kaçırılma, cinsel istismar, balkon ve pencereden düşme, boğulma, zehirlenme, yanma, elektrik çarpması, trafik kazası...

Türkiye'nin İlk Çocuk Güvenliği Kitabı Yayınlandı, System.String[]

Çocuklarımız; evde, sokakta, kreşte, okulda, parkta, tatilde, trafikte, kırsal kesimde; 300 çeşit kaza ve olay nedeniyle ölüyor, yaralanıyor ya da engelli kalıyor.

Medyaya sürekli yer alan çocuk ölüm haberlerinden etkilenen ikiz çocuk babası M. Yaşar Durukan, Türkiye'de çocukların ölümüne neden olan olayları araştırmaya başladı. Araştırma üç yıl sürdü. 200 bin gazete sayfası inceledi ve Türkiye'nin çocuk kazaları envanterini çıkardı. Sonuç ürkütücüydü: Ülkemizde çocukların 300 çeşit kaza ve olay nedeniyle hayatını kaybettiği, yaralandığı ve engelli kaldığı ortaya çıktı. ABD'de ise bu sayı 70 civarında!

0-12 yaş aralığındaki çocukları bu 300 kaza ve olaya karşı korumanın yollarını da araştıran duyarlı baba, aileleri yakından ilgilendiren bilgileri Çocuğunuzu Koruyun isimli kitapta topladı.

Durukan, "Bu kitap, aileleri korkutmayı değil aksine çocukların her yerde karşılaştıkları tehlikeleri öğretmeyi hedefliyor. Çocuğunuzu Koruyun kitabı, bebekler ve çocuklar için güvenli bir ortamın nasıl oluşturulacağını öğreten değerli bilgiler içeriyor" diyor.

İmaj Fabrikası Yayınları'ndan çıkan Türkiye'nin ilk çocuk güvenliği kitabı; ebeveynler, büyükanneler, büyükbabalar, öğretmenler, bakıcılar, sağlık uzmanları ve bebek dostu bir ortam yaratmak isteyen işletme sahipleri için önemli bir rehber niteliğinde.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:31 Kaynak: Bültenler

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