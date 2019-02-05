Türkiye'nin İlk Çocuk Köyü Ankara'da Kurulacak!

Beğeni toplayan animasyon filminde, dünyadaki tüm "Çocuk Köyü" projelerini; hem içerik hem de mimari olarak geride bırakmaya hazırlanan ve Türkiye'de bir ilk olacak Ankara Çocuk Köyü projesi animasyonla canlandırılıyor.

1 milyon m²lik alana kurulacak olan Çocuk Köyü ile çocukların; şehir hayatı içerisinde kendileri için özel olarak hazırlanmış açık bir alanda, aileleri ile birlikte daha kaliteli zaman geçirmeleri hedefleniyor.

Bu özel proje ile çocuklar; eğlenerek öğrenecek , doğayı ve çevreyi deneyimleyerek daha yakından tanıma şansı yakalayacak.

Tamamı yaya öncelikli olarak hazırlanacak Çocuk Köyü; çocuk etkinlik patikası, engelsiz çocuk parkları, temalı sergi bahçeleri, çocuk çiftliği, meslek deneyimleme ve trafik eğitim parkı, açık hava sineması,çocuk kütüphanesi, konser alanı, müzik atölyesi, organik oyuncak atölyesi, matematik atölyesi, uçurtma tepesi,sahne sanatları eğitim merkezi, bilim ve teknoloji merkezi gibi bir çok farklı içeriği barındıran açık ve kapalı alanlarıyla çocuklara ait bir yaşam alanı olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde "Sıfır Atık Projesi" ni başlatan Mehmet Özhaseki, bu projeyi "Geri Dönüşüm Evi" ile Çocuk Köyü'nde de hayata geçirecek .

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki projeyle ilgili "Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızın hayal dünyasının doğayla iç içe büyümesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.