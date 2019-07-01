Türkiye'nin ilk çocuk yutma bozuklukları kliniği açıldı

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Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti

Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı zamana yenildi

Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar

Türkiye ve Libya arasındaki gerilim tırmanıyor! Peki kim kimi destekliyor?