Türkiye'nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi Eskişehir'de kuruldu- "Gerek hastalarımız, gere... - Son Dakika

Türkiye'nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi Eskişehir'de kuruldu- "Gerek hastalarımız, gere...

07.12.2020 16:32

- Türkiye'nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi Eskişehir'de kuruldu Covid-19 tedavi sürecini atlatan hastalar 1 yıla kadar takip edilecek Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr.

- Türkiye'nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi Eskişehir'de kuruldu

Covid-19 tedavi sürecini atlatan hastalar 1 yıla kadar takip edilecek

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici;

"Gerek hastalarımız, gerekse hekimlerimiz bu hastaların taburculuk sonrası nelerle karşılaştığını merak ediyoruz"

ESKİŞEHİR - Türkiye'deki Kamu Hastaneleri arasında ilk olarak Covid-19 İzlem Merkezi, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kuruldu

Covid-19'un görülmesinin 1'inci yılına yaklaşırken, hastalığı atlatan vatandaşların gelişecek bir takım sorunlarının giderilmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi Türkiye'de ilk olarak Covid-19 İzlem Merkezi oluşturdu. Oluşturan birimce, Covid-19 tedavi sürecini atlatan hastaların devam eden ağrı, sancı ve benzeri şikayetlerini araştırma ve tedavi yöntemleri üzerine tedavi verilecek. Birim, gözetim altına alınacak ağır hasta statüsündeki vatandaşların 1 yıla kadar takibini yapacak.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, hastanede kurduğu birim ile ilgili konuştu. Dr. Bildirici, "Son dönemde gerek Covid servisinde gerek Covid yoğun bakımlarında yatan orta ve ağır gruptaki hastaların taburcu sonrası bir takım sorunların olduğunu bu sorunların haftalara ve aylara yayıldığını bütün dünya kabul ediyor. Biz de gerek hastalarımız, gerekse hekimlerimiz bu hastaların taburculuk sonrası nelerle karşılaştığını merak ediyoruz. Hastalık birçok organ yetmezliği ile kendine ortaya çıkarıyor. Bu organ yetmezliklerini biz gerek serviste gerek yoğun bakımlarda tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama taburculuk sonra bu zarar görmüş organların ne durumda olduğunu ve zarar görmüş organlardaki zarar oranlarının ne olduğunu, ne kadar devam ettiğini bilmiyoruz. Dolaysıyla ilimizde, çevre illerde, belki de kamu hastanelerinde ilk örneği de sayılabilecek biz bir Covid-19 İzlem Merkezine halkımızın hizmetine Eskişehir Şehir Hastanesinde açmış bulunuyoruz" diye belirtti.

"Amacımız devam eden kronik sorunlarını tespit etmek ve bunlara yönelik hizmet etmek"

Covid-19'u atlatan vatandaşlara hizmet vermek amacıyla kurulan birimin görevlisi olan Dr. Şebnem Eker Güvenç, birimin amacını dile getirdi. Dr. Güvenç, "Bugün itibariyle ülkemizde kamu hastalar içerisinde bir ilk olan Covid-19 sonrası izleme merkezi açmış bulunuyoruz. Bugün faaliyete geçecek ve hastalarımıza bakmaya başlayacağız. Burada amacımız; neredeyse Covid-19 pandemisi üzerinden 1 yıl geçecek ve taburcu olan hastalarımızın kronik şikayetleri devam etmektedir. Hem klinisyenlerin tespit ettiği, hem de hastaların devam ettiği sorunlarına ışık tutabilmek amacıyla birimizi kuruyoruz. Burada Covid'e bağlı çok şikayetler bulunuyoruz. İşte bu sorunlarımız neye bağlı, ne zaman geçecek gibi birçok şikayetle bize başvurmaktadır. Bunların koordinasyonu birimizi sağlayacak. Merkezimize nasıl başvurabilir hastalar? Covid enfeksiyonu geçirdikten bir ay sonra şikayeti devam eden hastalar birimize başvurabilir. Amacımız devam eden kronik sorunlarını tespit etmek ve bunlara yönelik hastamıza hizmet verebilmek.

"Covid'i atlattıktan sonra rahatsızlığım olduğu için geldim"

Bir ay önce Covid-19'u atlatan sağlık çalışanı Serap Doyuk, kurulduğu birimin ilk hastası oldu. Doyuk, "Yaklaşık bir ay önce Covid-19'ü atlattım, negatife döndüm. Çok ağır geçirmedim, ama kırgınlığım süreci hala devam ediyor. Merkezimize bu yüzden geldim. Kalıcı bir hasar var mı vücudumda iç organlarımda, özellikle kalpta falan. Bunları merak ettiğim için geldim. Onun için görüşeceğim doktor hanıma" dedi.

Türkiye'nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi Eskişehir'de kuruldu- Gerek hastalarımız, gere...
Türkiye'nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi Eskişehir'de kuruldu- Gerek hastalarımız, gere...
Türkiye'nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi Eskişehir'de kuruldu- Gerek hastalarımız, gere...
Türkiye'nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi Eskişehir'de kuruldu- Gerek hastalarımız, gere...

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Eskişehir, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi Eskişehir'de kuruldu- 'Gerek hastalarımız, gere... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi
Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı         
16:05
Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor         
15:43
Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi         
15:39
Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu         
14:40
Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı         
14:31
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi         
14:01
40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı 40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı         
13:36
Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi         
13:28
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor         
11:40
Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu         
11:09
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı affetme şartlarını sıraladı         
23:48
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 16:44:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk Covid-19 Sonrası İzlenme Merkezi Eskişehir'de kuruldu- "Gerek hastalarımız, gere... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei