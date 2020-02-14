Türkiye'nin ilk damızlık düve ihracatı Eskişehir'den yapıldı

Türkiye'de ilk kez Eskişehir Damızlık Birlik Başkanlığı tarafından Irak'a iki tır damızlık gebe düve ihracatı gerçekleşti.



Türkiye'de hayvancılık sektöründe ilk olarak Eskişehir Damızlık Birlik Başkanlığı tarafından iki tır damızlık gebe düve Eskişehir Seyitgazi İlçesinden Irak'a göndermek üzere hareket etti. Türkiye'nin ilk hayvan ihracatı törenine; Merkez Birlik Genel Başkanı Kamil Özcan, Eskişehir Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Aydın, Eskişehir- Bilecik Veteriner Kekimleri Oda Başkanı Mehmet Kızılinler, Tepebaşı Kırsal Hizmetler Müdürü Veteriner Hekim Hasan Sofuoğlu Veteriner Hekimler Derneği Eskişehir Temsilcisi Yücel Ekici, ziraat mühendisleri ve üreticiler katıldı.



"İnşallah devamı gelir"



Türkiye'nin ilk hayvan ihracatı törenine katılan Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan "Ülkemiz hayvancılık sektörü ithalata dayalı bir sektördü biz her zaman ithalat ile gündeme geliyoruz, bugün ihraç ediyoruz. Ben bugün üreticilerimiz adına gururluyum, ülkemizde ihraç edilen hayvancılık sektöründe büyük başta damızlık ihraç ediyoruz. Bu değerli insanların emek vererek ürettiği bu hayvanların ihracatını görmek çok mutluluk verici bir işlem. Onun için ben Eskişehir'in damızlık birlik başkanlığını tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bu ihracatında emekleri geçen herkesten teşekkür ediyorum. İnşallah bunu devamı gelir" şekilde konuştu.



"Bu, 2020 yılında ülke hayvancılığımız daha da iyi olacağının habercisidir"



2020 yılında Türkiye'de hayvancılık sektörünün daha da iyi olacağını söyleyen Eskişehir İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Aydın, "Bugün çok büyük bir projeyi başarmış bulunmaktayız. Eskişehir olarak 81 ilde ilk olan düve ihracatına gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de yetiştirdiğimiz ve işletmelerinden aldığımız hayvanlarımız gebeleştirilip yerli ve mili gebe düvelerimiz yurt dışına gönderiliyor. Bugün burada hem törenimizi yapıp hem de hayvanlarımızı uğurluyoruz. Bu 2020 yılında ülke hayvancılığımız daha da iyi olacağının habercisidir. Türkiye'de hayvancılık sektöründe çok güzel şeyler olacak bunu yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR