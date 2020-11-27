Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri üzerinde yaptığı sunumda, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Oktay, Kurumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye, savunma sanayisindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi tasarlayabilir, geliştirebilir, üretebilir, bunların ihracatını yapabilir hale gelene kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, gece gündüz çalışacağız" sözleriyle ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, şu bilgileri verdi:

"SON 5 YILDA 350 YENİ PROJE BAŞLATILMIŞTIR"

"2019'da sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen savunma projesi sayısı 700'ü aşmıştır. Sadece son 5 yılda yaklaşık 350 yeni proje başlatılmıştır. Bu veriler, savunma ihtiyaçlarımızı daha fazla yerli ve milli imkanlarla karşıladığımızı ve ürünlerimize yönelik uluslararası talebin artmakta olduğunu göstermektedir. Gerek yurt içinde gerekse sınırlarımızın ötesinde; ülkemizin menfaatlerini koruyabiliyorsak bu milli savunma sanayimizin katkılarıyla gerçekleşmektedir.

ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA'lar için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen PD-170 motorunun teslimatları devam ediyor. Türkiye'nin test ve eğitim gemisi TCG UFUK'un deniz kabul testleri başlatıldı. MİLGEM projemizin beşinci gemisi TCG İSTANBUL Fırkateyni'nin inşa faaliyetleri hızlandırılmıştır. Bu ay içerisinde 'yeni tip denizaltı' projemiz için stratejik süreçlerden birisini daha tamamladık. Katmanlı hava savunma mimarimizin oluşturulması amacıyla; HİSAR-A menzil ve irtifa yönünden geliştirilerek HİSAR A+ seviyesine çıkarılmış; HİSAR-O'nun artırılmış menzil ve ilave arayıcı başlık yetenekleriyle seri üretim faaliyetleri başlatılmıştır. KORKUT sahada aktif olarak kullanılmakta olup SUNGUR portatif hava savunma füzemizin harp başlıklı atış testi başarıyla gerçekleştirilmiştir."

"İLK DENİZ FÜZEMİZ ATMACA'DA SERİ ÜRETİM SÜRECİNE BAŞLANDI"

Oktay, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla ilk yerli sonda roketinin fırlatıldığını, 130 kilometre irtifaya ulaşılarak ilk kez uzayın sınırı kabul edilen 100 km seviyesinin aşıldığını ifade etti.

Savunma sanayisindeki gelişmeleri anlatan Oktay, "Türkiye'nin ilk Milli Hava-Hava Füzesi GÖKTUĞ'da uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz ATMACA'da seri üretim sürecine başlanmıştır. Mini akıllı mühimmatlarımız ile güdüm kitlerimizin üretim, teslimat ve ihracatları sürmektedir. Ar-Ge projeleriyle, katmanlı imalat, kızılötesi, lazer ve elektromanyetik, elektro optik, yapay zeka, geniş bant haberleşme, enerjik malzemeler ve KBRN teknolojileri konularında çalışmalar sürdürülmektedir. 2021 itibarıyla AKINCI, AKYA, KARAOK ve ATMACA projelerimizde teslimat faaliyetlerine başlamayı, TCG ANADOLU'yu envantere almayı planlıyoruz." diye konuştu.

2021 İÇİN 120,1 MİLYON LİRA ÖDENEK ÖNGÖRÜLÜYOR

Oktay, Savunma Sanayii Başkanlığının 2019 yılı kesin hesap giderinin 107 milyon lira olduğunu anımsatarak, 2020 yılı başlangıç ödeneği 100,8 milyon lira olan Başkanlığa, 2021 için 120,1 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2019'a ilişkin Sayıştay denetimleri sonucunda; Savunma Sanayii Başkanlığında 2, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 3 ve Devlet Arşivleri Başkanlığında 1 olmak üzere toplam 6 bulguya rastlandığını açıklayan Oktay, bu bulgulara ilişkin kurumların çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.