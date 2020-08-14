Türkiye'nin ilk deprem müzesi 16 yıldır deprem anını unutturmuyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk deprem müzesi 16 yıldır deprem anını unutturmuyor

Türkiye'nin ilk deprem müzesi 16 yıldır deprem anını unutturmuyor -Deprem Kültür Müzesini 16 yılda 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti -17 Ağustos depreminde Sakarya'da esnaflık yapan Süleyman Bağcılar: -"Depreme hazırlıklı değiliz, depremle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz" -17 Ağustos depremine...

Türkiye'nin ilk deprem müzesi 16 yıldır deprem anını unutturmuyor

-Deprem Kültür Müzesini 16 yılda 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

-17 Ağustos depreminde Sakarya'da esnaflık yapan Süleyman Bağcılar:

-"Depreme hazırlıklı değiliz, depremle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz"

-17 Ağustos depremine evinde gece uykusunda yakalanan Serap Vurgun Şahin:

-"Unutmamak adına deprem müzesi bizlere o günleri tekrar tekrar yaşatıyor"

SAKARYA - Sakarya'da Adapazarı Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin ilk deprem müzesi 16 yıldır vatandaşlara yaşanan kötü acıyı unutturmamakla beraber müzenin içerisinde bulunan simülatör ile ziyaretçilere 17 Ağustos 1999'da yaşanan 45 saniyelik depremin büyüklüğünü uygulamalı yaşatmaya çalışıyor.

Adapazarı ilçesi Kavaklar Caddesinde yer alan sergi stantları ve sinevizyon salonu bulunan Deprem Kültür Müzesinde, Adapazarı'nda meydana gelen 1967 ve 1999 yılı depremlerine ilişkin deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar ile suni deprem oluşturan titreşimli elektronik bir stant, depremde yıkılan binaların yapım tekniği ile ilgili inşaat malzemeleri ve sismograf ile depremle alakalı diğer unsurlar sergileniyor. Binanın mimarisi ve iç düzenlemesi tamamen fotoğraf, tablo, resim ve bu gibi malzemelerin sergilenebileceği bir sanat galerisi şeklinde inşa edildi. Bölgenin birinci derece deprem kuşağında kalması nedeni ile Sakarya'da meydana gelen depremler öncesi ve sonrasını belgelemek, 'Deprem olgusunu' sürekli ve sıcak tutabilmek amacı ile 2000 yılında yapımına başlanan Deprem Müzesi 2004 yılında resmen ziyarete açıldı.

Ayda ortalama 3 bin 500 ziyaretçi

Fay kırığı teması işlenerek göçük şeklini andıran ve yıkık duvarları, eğik kolonları ve kırık kirişleriyle farklı bir görünüme sahip olan deprem müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Ayda ortalama 3 bin 500 kişinin geldiği deprem müzesini hizmete açıldığı günden bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti. Ücretsiz olarak hizmet veren müze, korona virüs salgını nedeni ile belli bir süre kapalı kalsa da normalleşme süreci sonrasında kapılarını tekrardan ziyaretçilerine açtı. Müzede, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı 3 bin 894 kristal anıt bulunuyor.

45 saniyelik depremin büyüklüğünü unutturmuyor

Müzedeki simülatör aracılığıyla 7,4 şiddetinde yapay depremler üretilerek, Sakarya'da yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999'da 03.02'deki 45 saniyelik depremin büyüklüğü uygulamalı olarak anlatılıyor. 17 Ağustos depreminde müze binasına yakın dükkanının olduğunu belirten ve esnaflık yapan Süleyman Bağcılar, aradan geçen süre boyunca insanların depremi yavaş yavaş unuttuğunu ve depremle ilgili hiçbir önlem almadıklarını belirtti. Depremi uykusunda yaşayan ve deprem müzesine geldiğinde o anları tekrardan yaşadığını belirten Serap Vurgun Şahin ise depremin insanların öldürmediğini binaların insanları öldürdüğünü dile getirdi.

Depremi, kendimizi ve evlerimizi korumayı unuttuk

Deprem müzesini gezen ve 17 Ağustos depreminde Sakarya'da esnaflık yapan Süleyman Bağcılar, "Çok acı günleri hatırlatıyor. Deprem müzesine yakın bir yere çiçekçi dükkanım vardı benim. Bizim binamız yan yattı ve hasar aldı. Fakat bazı yerler çok daha fazla hasar aldı. Çok acı günlerdi. Ama ne yazık ki o günleri unuttuk. Şu anda depremi unuttuk, kendimizi evlerimizi korumayı da unuttuk. Depreme hazırlıklı değiliz. Depremle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Ben şahsen unuttum, yapmıyorum. Yapanları da göremiyorum. Bir sürü ağır hasarlı binalar var. Yine bir deprem olsa deprem fotoğraflarında karşılaşacağımız binalar var. İlgililer ne kadar ilgileniyor bilmiyorum. Allah tekrarından korusun diyeceğim ama bir deprem daha olursa 17 Ağustos 1999 depreminden daha kötü olur diye korkuyorum. Yine binalarda yaşıyoruz. Binamızı güçlendirdiler. Çok güzel şekilde güçlendirdiler. Bizim binamızda çok sağlam ama fotoğraftaki gibi temelinden yıkılabilir. Sakarya'nın zemini kötü. Sakarya merkezdeki bazı mahallelerin zemini kötü. Oradan acı gelebilir. Binalarımız sağlam, dayanıklı ama zemini çok kötü. Bazı binaların ise zemini sağlam binalar zayıf. Yani binaların yapımında bazı eksiklikler var" dedi.

Eşim ve çocuğumu kurtarmak için bütün duaları okudum

Bağcılar, "Müzeye komşuyum. Müzeye gelenler hep şehir dışından gelenler, köylerden gelenler. Bizim Adapazarı yerlisinden pek gelen zannetmiyorum. Yani Adapazarı yerlisi yine unuttu inşallah rabbim hatırlatmasın. Ben o gece uyanıktım. Bağırışlardan telaşlardan şaşırdım. Binamız burularak yan yattı. Havada şimşekler çaktı. Uzay mekiği gibi oldu. Eşimde hamileydi. Eşim ve yavrumu kurtarmak için bildiğim bütün duaları okudum. Eşimi kurtardım. Oğlum için engelli olur dediler. Oğlumda sapasağlam oldu. Eşimi evden komşularımız çıkarttı. Orası bir acı. Dükkanıma gelinceye kadar 1 saat geçti. Yani 15 dakikalık yolu 1 saatte geldim. Ben bunları ne kadar anlatsam sizin yanınızdan ayrıldıktan 2 dakika sonra insan unutuyor, tedbirde almıyor. Yaratılışımızda mı, tedbirsizlik mi, cahilliğimiz mi, yetkililerin, büyüklerimizin kulağımızı çekmemesi, uyarmaması mı, yoksa biz lay lay lom yaşamayı mı seviyoruz bilmiyorum. Yetkililerin, bu konunun üzerine gitmesini isterim. Birde yetkililerin uyarılarını ne kadar uyguluyoruz" diye konuştu.

Müzeye geldiğimde o günleri tekrar yaşadım

17 Ağustos 1999 depremine evinde gece uykusunda yakalanan Serap Vurgun Şahin ise deprem müzesinin o günleri anımsattığı için ürperdiğini ve müzeyi gezemediğini belirterek, "Sakaryalılar olarak depremi biz zaman zaman ufak ufak yaşıyorduk. Ben o gecede bir deprem olduğunu anladım. 4. Katta oturuyordum. Kiremit sesi ile birlikte uyandım. O zamandan kalan korkumla halen çok kötüyüm. Müzeye geldiğimde de o günleri tekrar yaşadım. Depremden etkilendiğim için deprem müzesinin de sadece bir kısmına kadar girebildim. O an ki o geceyi tekrar yaşadım. Depremi zaten unutmuyoruz ama o günleri unutmamak adına deprem müzesi bizlere o günleri tekrar tekrar yaşatıyor. Depremi unutmadık depremle yaşamaya ondan sonra alışmış olduk ama ben depremin insanları asla öldürmediğini ancak binaların öldürdüğüne inanıyorum. Çünkü binalarımıza sağlam ve dayanıklı olmuş olsaydı bu kadar can kaybımız olmazdı. O üzücü tecrübenin bize umarım ki Biz depremi unutmadık ama yapılan binalar ve inşaatlardan unutuldu diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk deprem müzesi 16 yıldır deprem anını unutturmuyor

Sakarya, Türkiye, Deprem, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:13

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkiye'nin ilk deprem müzesi 16 yıldır deprem anını unutturmuyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı         
15:09
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı         
14:50
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Muhabirin Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu         
14:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi         
13:51
Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı Gençlerbirliği, Acun'un istediği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı         
12:57
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı         
12:32
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"         
11:30
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var         
11:27
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi 2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi         
10:00
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak         
09:51
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada         
08:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum         
08:45
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu         
08:41
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
07:58
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu         
07:58
Dilara Türüt, Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi         
07:23
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 17:38:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk deprem müzesi 16 yıldır deprem anını unutturmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei