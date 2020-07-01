Türkiye'nin ilk dev hobi köyü Gölbaşı'da kuruluyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk dev hobi köyü Gölbaşı'da kuruluyor

Atatürk'ün ölmeden önce 1937 yılında tasarladığı Türkiye'yi temelden kalkındırmayı amaçlayan 'İdeal Cumhuriyet Köyü' projesi Gölbaşı'da hayata geçiyor.

Atatürk'ün ölmeden önce 1937 yılında tasarladığı Türkiye'yi temelden kalkındırmayı amaçlayan 'İdeal Cumhuriyet Köyü' projesi Gölbaşı'da hayata geçiyor.

Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı


Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği 'Hobi Köy' projesinin detaylarını paylaştı. 2 bin dönümlük alana kurulacak olan Türkiye'nin ilk yasal hobi köyünü hayata geçirmekten dolayı duydukları mutluluğu ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Çevre Şehircilik ve Tarım Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştireceğimiz projemiz sayesinde artık tarım arazileri yok olmayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında tasarlamış olduğu, Danimarka'nın Brondby şehrinde uygulanarak tüm dünyaya örnek olan fikrini gururla hayata geçireceğimiz anı iple çekiyoruz" açıklamasında bulundu.


Doğal yaşama geri dönüşün öneminin bir kez daha anlaşıldığı bu günlerde Gölbaşı'da kurulacak olan hobi köy ile bir ilke imza atacaklarını kaydeden Başkan Şimşek, "Seçim proje kitapçığımızda vurgulamış olduğumuz yaşayan köy projemizi hayata geçiriyoruz. Rol model oluşturarak Türkiye üzerinde bir ilk gerçekleştireceğiz. 2 bin dönümlük alan üzerine kurmuş olduğumuz hobi köyde vatandaşlarımız imarlı ve yasal hobi bahçelerine kavuşmuş olacaklar. Doğal yaşam, köy hayatı ve toprağı vatandaşlarımız ile buluşturacağız" dedi.


"Tarım arazileri yok olmayacak"


Hobi köy projesi ile tarım arazilerine sahip çıktıklarını aktaran Şimşek, "Tarım arazileri üzerine kurulan, imarsız, izinsiz olarak hayata geçirilen projeler vatandaşlarımızda mağduriyet oluşturuyor. Aynı zamanda yolsuz, elektriksiz olan bu yapılar vatandaşlarımızı güvensiz bir ortama da sürüklüyor. Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüşerek projemizin startını verdik. Köy kahvesi, köy meydanı, ahır, kümes gibi hayvanların besleneceği alanlar ile bostan alanları gibi birçok alanın da oluşturulacağı köyümüzde vatandaşlarımız doğal ortam ile buluşacak. Aynı zamanda pek çok sosyal alanı da yine Hobi Köy bünyesinde barındıracak" ifadelerini kullandı.


Birçok tarım arazisinin izinsiz yapılar sebebiyle kendi işlevini yerine getiremediğini de aktaran Başkan Şimşek, "Bu sayede tarım arazileri yok olmayacak. Çiftçimiz alanına kavuşacak" dedi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk dev hobi köyü Gölbaşı'da kuruluyor - Son Dakika

Son Dakika

16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:31 Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi 16:25 Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:58 Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor
17:16
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
17:02
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
16:45
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
16:30
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
16:24
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
16:21
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
16:05
Bikinisi açılan 43 yaşındaki ünlü sunucu Michelle Hunziker'in göğsü göründü
15:43
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 17:26:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk dev hobi köyü Gölbaşı'da kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]