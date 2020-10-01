Dijital fuar Shoedex2020, ikinci kez kapılarını açacak

Ayakkabı, çanta, saraciye ve deri konfeksiyon sektörlerine yönelik dijital fuar Shoedex2020'nin 13-15 Ekim tarihlerinde ikinci kez düzenleneceği bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı desteğiyle Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından "www.shoedex.events" sitesi üzerinde düzenlenecek fuarı yerli ve yabancı çok sayıda profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türkiye'nin kriz yönetimindeki başarısının, dijitale hızlı adaptasyonunda yattığını belirtti.

OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden en az etkilenecek üçüncü ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Zandar, şunları kaydetti:

"Haziran ayında ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik ilk sanal fuarımız Shoedex2020'yi gerçekleştirdik. 31 katılımcı firmanın bulunduğu fuarda 4 günde 59 ülkeden 300'ü aşkın alıcı buluştu. Toplamda 1000'in üzerinde B2B görüşmesi gerçekleşti. Bu kez katılımcı cephesinde 4 kat artış var. Shoedex dijital bir fuar markası ve biz gün geçtikçe ürün gamımızı genişletiyoruz. "

Zandar, fuara deri konfeksiyon sektörünü de eklediklerini belirterek, 13-15 Ekim 2020'de www.shoedex.events adresinde 120 katılımcıyla gerçekleştirecekleri fuara 59 ülkeden 1200 ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

"Yenilikçi zihinlere ihtiyacımız var"

Doğru bir strateji ve teknolojiyle hareket eden firmaların yeni dünyanın öncüleri olacağını vurgulayan Zandar, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin e-ticaret hacmi yılın ilk 6 ayında 92 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak ciddi bir ivme kazanmış durumda. Ticaretin her aşaması artık dijitalleşme ekseni üzerinde şekilleniyor. Dijitalleşme çalışmalarımız 2020 yılı sonu için belirlenen yüzde 30'luk ihracat artışı hedefimize de büyük katkı sağlayacak. Bizim yenilikçi zihinlere ihtiyacımız var. Bütün sektörlerin, önceliklerini Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir iş modeline göre belirlemesi ve her detayı en ince ayrıntısına kadar hesaplaması gerekiyor."