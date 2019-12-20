Türkiye'nin ilk dış ticaret sorumlusu MYK Belgeleri dağıtıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk dış ticaret sorumlusu MYK Belgeleri dağıtıldı

6 saat önce

Türkiye'nin ilk dış ticaret sorumlusu MYK Belgeleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından dağıtıldı.

Türkiye'nin ilk dış ticaret sorumlusu MYK Belgeleri dağıtıldı, System.String[]

Türkiye'nin ilk dış ticaret sorumlusu MYK Belgeleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından dağıtıldı. Eğitimler ve sınavlarda başarılı olan 19 dış ticaret uzmanı, Mesleki Yeterlilik Belgelerini aldı.


Yıl içerisinde MTSO, TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu ve MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı ortaklığında Sertifikalı Dış Ticaret Uzmanı Eğitimleri verildi. Proje kapsamında eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerin MYK Belgesi almaları için çalışma başlatıldı. Bu çalışma çerçevesinde AB finansmanı TOBB koordinasyonu, TEPAV iş birliği ile MTSO tarafından yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında MTSO YFM Sınav ve Belgelendire Merkezi tarafından gerçekleştirilen MYK belgelendirme sınavlarını başarıyla tamamlayan 19 kişiye Dış Ticaret Sorumlusu Mesleki Yeterlilik Belgeleri verildi.


MTSO'nun 134'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen belge takdim töreninde konuşan MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Taş, "Türkiye'de ilk kez bir Ticaret ve Sanayi Odası iştiraki olan kuruluş, lojistik ve dış ticaret alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisi aldı ve akredite oldu. 2018'in son çeyreğinde bu yetkileri aldıktan sonra 2019 ilk yarısında dış ticaret eğitim programı başlattık. Yapılan elemeler ve sınavlar sonrasında kursiyerler kambiyodan gümrüğe, lojistikten ticari istihbarata kadar her alanda 4,5 ay süren yoğun bir eğitime tabi tutuldu. Ardından kursiyerler MYK Dış Ticaret Uzmanı sertifikası almak üzere sınava girdi ve bizim için en önemli kısmı bu eğitimi alan kursiyerlerin büyük bölümü sınavı başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazandı" dedi.


Kursiyerlerin bir kısmının eğitim sürerken kendi işini kurup ilk ihracatlarını gerçekleştirdiklerini de belirten Taş, bu durumu eğitimin başarıya ulaştığının bir göstergesi olarak değerlendirdi. - MERSİN

Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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