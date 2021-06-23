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Türkiye'nin İlk "Dokuma Atlası Sergisi" Emine Erdoğan'ın Himayesinde Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonunda Açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin İlk "Dokuma Atlası Sergisi" Emine Erdoğan'ın Himayesinde Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonunda Açıldı

23.06.2021 21:06
Türkiye'nin İlk

"Bu proje, dokuma sanatımızın, belleklerdeki yerini kaybetmeden yoluna devam edeceğinin müjdecisidir.

"Bu proje, dokuma sanatımızın, belleklerdeki yerini kaybetmeden yoluna devam edeceğinin müjdecisidir. " Açılış töreninde konuşan ve "Türkiye Dokuma Atlası" projesinin hayat bulmasını son derece kıymetli bulduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Geleneksel sanatları, özüne sadık kalarak modern tasarımlarla buluşturmak pekala mümkün. İşte bu, "Türkiye Dokuma Atlası" projemizin de vizyonunu oluşturuyor. " diyerek projeye emeği geçenlere şükranlarını iletti. Erdoğan, "Elele verirsek çok şey başarabiliriz. Projenin çatı kurumları Milli Eğitim ve Ticaret Bakanlığımıza hassaten teşekkür ediyorum. Bugün burada açılışını yapacağımız serginin kültürel değerlerimizi ihya noktasında yeni bir milat olmasını diliyorum. Projenin bundan sonraki süreçlerde de başarılı olmasını temenni ediyorum. " şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılış töreninde yaptığı konuşmasında projeye öncülük etmesi dolayısıyla Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye Dokuma Atlası ile makalelerde, kütüphanelerde, üniversitelerde, atölyelerde yürütülen çalışmaları birleştirip sinerji oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Bakan Selçuk, "Bohça" markasının oluşturulmasında ve sürecin devam ettirilmesindeki çabaları ve bu projeye verdikleri katkı dolayısıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük'e ve genel müdürlük çalışanlarına teşekkür etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ve İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Yusuf Gürlek, Emine Erdoğan'a ipek dokuma şal takdiminde bulundu.

Olgunlaşma Enstitülerinin yenilenme çalışmalarından biri olan "Türkiye Dokuma Atlası" projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) desteğiyle yürütülüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Marmara Üniversitesinin de katkı sağladığı proje ile asırlık dokumaların tasarım dünyasına taşınarak ekonomik değere dönüştürmesi, geleneksel dokumaların aslına uygun üretilerek yerel kalkınmanın desteklenmesi ve geleneksel dokumaların çağdaş tasarımlarla "Türk markası" olarak uluslararası alanda ticaret, kültür ve sanatla buluşması hedefleniyor. Ayrıca ülkemizin farklı bölgelerinde Dokuma Kültürü Rotalarının oluşturulması ve Yaşayan Dokuma Müze/Merkezlerinin kurulması gibi faaliyetleri de bünyesinde barındıran "Türkiye Dokuma Atlası" ile sürdürülebilir ve doğa dostu tekstil ürünlerinin geliştirilmesi, kadın istihdamının artırılması, yerel üretimin desteklenmesi de amaçlanıyor.

151 çeşit dokuma türü sergilenecek

"Türkiye Dokuma Atlası" projesi kapsamında yürütülen akademik çalışmalar sonucunda Türkiye'nin kumaş haritasını oluşturan hali hazırda 397 yöresel dokuma analiz edilerek özellikleri ile birlikte "Osmanlı Saray Kumaşları" ve "Anadolu Yöresel Kumaşları" başlıklarında veri tabanına işlendi. Ayrıca bir yılı aşkın süredir 735 kumaş üzerinden yürütülen çalışmalar doğrultusunda ülke genelinde farklı teknikler kullanılarak üretilen 30 çeşit 151 adet dokuma üzerinde çalışmalar tamamlanarak sergilenmeye hazır hale getirildi.

Prof. Dr. Hülya Tezcan, Prof. Dr. Aydın Uğurlu ve Prof. Dr. Mehmet Akalın'ın danışmanlığı, Ayşe Dizman'ın koordinatörlüğü ve Güneş Güner'in küratörlüğünde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Sergisi'nde koleksiyoner Yusuf İyilik'in koleksiyonundaki Osmanlı Saray dokumalarından parçalar da bulunuyor.

Serginin zaman tüneli olarak adlandırılan alanında, Mehmet Demir, Mert Çelebi, Senem Kula ve Rümeysa Kış'ın geleneksel dokumaları geleceğe taşıyabilecek tasarımları da yer alıyor. Aynı zamanda dokuma sanatlarının da yer aldığı sergide dokuma sanatçıları Aydın Uğurlu, Elisabeth Strub Madzar ve Servet Senem Uğurlu'nun eserleri de sergileniyor.

Sergi kapsamında, "Geleneksel ve Yöresel Dokumaların Farklı Açılardan Değerlendirilmesi", "Bir Kültürü Yaşatmak, Dokuma Zanaatı ve Coğrafi İşaretler", "Türk Dokumasında El Ele Vermek" başlıklarında düzenlenecek panellere akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri, tekstil sektörü temsilcileri, dokuma ustaları, moda ve tasarım dünyasından isimler katılacak.

Sergi, 3 ay boyunca haftanın 6 günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonunda ziyaret edilebilecek.

Türkiye'nin İlk Dokuma Atlası Sergisi Emine Erdoğan'ın Himayesinde Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonunda Açıldı

milli eğitim bakanlığı, Emine Erdoğan, Ziya Selçuk, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Türkiye'nin İlk 'Dokuma Atlası Sergisi' Emine Erdoğan'ın Himayesinde Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonunda Açıldı - Son Dakika


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