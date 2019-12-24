Türkiye'nin ilk dünyanın 4'üncü Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı açıklandı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul'un iki yakasında kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz. Bu anlamda Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehri milletimize armağan edeceğiz" dedi.



Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlık tarafından hayata geçirilen "2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Kurum, şehirlerin sorunlarına çözüm üretmek, geleceğin ihtiyaçlarına en hızlı ve verimli şekilde cevap vermek için Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planını hazırlama kararı aldıklarını belirtti.



Kurum, son 1 buçuk yıl içerisinde 12 Bakanlık, 24 genel müdürlük, 28 yerel yönetim ve 100'den fazla akıllı şehir tedarikçisiyle toplamda 145 toplantı ve 5 çalıştay düzenlediklerini söyleyerek, "İstanbul Beyoğlu ve Konya Selçuklu ilçelerinde pilot çalışmalar gerçekleştirdik. Bin 399 belediyemizin 400'ünde anketler yaptık, analizler yaptık, öneriler geliştirdik. Sonuç olarak; Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik" diye konuştu.



Türkiye'nin ilk dünyanın 4'üncü Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı



Çalışmanın Türkiye'nin şehircilik tarihi açısından son derece önemli olduğunu aktaran Kurum, "Açıklayacağımız eylem planı, ulusal düzeyde hazırlanan Türkiye'nin ilk; Amerika, Hollanda ve Avustralya'dan sonra dünyanın dördüncü Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planıdır. Eylem planımıza; tüm Bakanlıklarımız, yerel yönetimlerimiz, özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz paydaşlar olarak katılım sağlıyorlar. Bu nedenle çalışmamız, Ulusal bir Strateji ve Eylem Planı'dır" şeklinde konuştu.



Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla akıllı şehir politikalarının tüm kamu kurumlarında yaygınlaştırılmasına dair genelgenin de resmi gazetede yayımlandığını hatırlattı.



Şehirlerin olgunluk seviyeleri ölçülecek



Kurum, 40 maddelik eylem planını ise özetlemek istediğini belirterek şehirlerin acil ihtiyaçlarını önceleyecek, Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağını oluşturduklarını aktararak, "Bakanlık olarak 81 valiliğimize; akıllı şehirler strateji belgelerini gönderecek, öncelikleri belirleyeceğiz. Şehirlerimizin olgunluk seviyesini tüm bileşenleriyle tespit ederek; il il Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız. Bugün belediyelerimizin yüzde 87'sinde Akıllı Şehirlere ilişkin bir izleme sisteminin olmadığını görüyoruz.Bu nedenle; yapacağımız IQ testleriyle şehirlerimizin olgunluk seviyelerini ölçecek, il il Yaşanabilir Şehir Endeksi'ni oluşturacağız. ülke olarak akıllı atık toplama sistemleri ile yıllık atık toplama ve taşıma maliyetlerinde yüzde 45 oranında tasarruf sağlayabiliriz. Kuracağımız ileri biyolojik atık su artıma tesislerinde uygulayacağımız akıllı sistemlerle suda geri dönüşüm miktarını arttıracağız" ifadelerini kullandı.



Akıllı uygulamalarla yakıtta yüzde 45 tasarruf



Tüm projelerini akıllı şehir uygulamaları ile bütünleştireceklerini ve Türkiye'ye yeni akıllı şehirler kazandıracaklarını açıklayan Kurum, "Akıllı uygulamalarla yakıt tüketiminde yüzde 45, zamanda ise yüzde 30'lara varan tasarruf sağlayacağız. Kanal İstanbul'un iki yakasında kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz. Bu anlamda Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehri milletimize armağan edeceğiz. Tüm millet bahçelerinde akıllı uygulamaları üretecek ve kullanacağız" dedi.



Kurum, akıllı şehir projelerine dair ilk fikir platformu ve web sitesini kurduklarını belirterek vatandaşların www.akillisehirler.gov.tr adresinden şehirlerine dair akıllı proje fikirlerini gönderebileceklerini söyledi.



Belediyeleri ve girişimcileri akıllı şehir dönüşümü noktasında finansal olarak destekleyecekleri müjdesini veren Kurum, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Akıllı Şehir alanında çalışan nitelikli insan kaynağı kapasitemizi arttıracağız. Akıllı Şehir Uzmanlığını teşvik edeceğiz. Çocuklarımızın teknoloji bağımlığından kurtulması ve yazılım üretmesi için gerekli ortamı sağlayacağız, bu konudaki çalışmalarımızı da başlattık. 'Akıllı Çocuk Akıllı Şehir' gibi projelerle hem artık hayatımızın vazgeçilmezleri olan bu uygulamaları hem sağlıklı bir şekilde çocuklarımızın kullanmasını sağlayacağız, hem de çocuklarımız üzerinde oluşturabileceği olumsuzlukları bertaraf edeceğiz. Türkiye'nin önünde; 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Önümüzdeki dönem, şehirlerimizin akıllı şehir uygulamaları ile gelişeceği ve günlük hayatımızın bu uygulamalarla kolaylaşacağı ve şehirlerimizin dünya şehirleriyle yarışacağı bir dönem olacaktır." - ANKARA