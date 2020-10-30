Türkiye'nin ilk ekolojik ortaokulunun temeli atıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk ekolojik ortaokulunun temeli atıldı

30.10.2020 13:55

Türkiye'nin ilk ekolojik ortaokulunun temeli atıldı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Böyle örnek projelerle hem çevremizi korumalı hem de eğitime destek olmalıyız" Kırbıyık Yönetim Kurulu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık: "Okulumuz yağmur suyunu kendi sistemiyle kullanır bir hale getiriyor"...

Türkiye'nin ilk ekolojik ortaokulunun temeli atıldı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı:

"Böyle örnek projelerle hem çevremizi korumalı hem de eğitime destek olmalıyız"

Kırbıyık Yönetim Kurulu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık:

"Okulumuz yağmur suyunu kendi sistemiyle kullanır bir hale getiriyor"

ANTALYA - Türkiye'nin ilk ekolojik ortaokulunun Antalya'da temeli atıldı. Okulu yaptıran Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık "Okulumuz yağmur suyunu kendi sistemiyle kullanır bir hale getiriyor" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde hayırsever iş insanı Harun Şahin Kırbıyık tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli Türkiye'nin ilk ekolojik okulunun temel atma töreni gerçekleştirildi. 4 bin 215 metrekare alana yapılacak 'Harun Şahin Kırbıyık Ortaokulu'nun temel atma törenine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı Antalya AK Parti Milletvekili Kemal Çelik ve Tuğba Vural Çokal, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu'nun, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, Şahin Kırbıyık'ın kızı Busem Kırbıyık'ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan ve tamamlandığında, çevreye duyarlı örnek bir okul olacağını belirten Vali Yazıcı; "Temelini atmakta olduğumuz okul, örnek teşkil edecek çevreye duyarlı bir okul. Temiz enerji üreten ve atık suyunu geri kullanan bir okul. Doğayı ve çevreyi temiz kullanmamızın gerektiğini pandemi döneminde hep beraber anladık. Doğa ve çevre biz insanlar için çok önemli. Böyle örnek projelerle hem çevremizi korumalı hem de eğitime destek olmalıyız" dedi.

Antalya Ak Parti Milletvekili Kemal Çelik ise Bugün yapılan bu hizmet çok anlamlı ve Şahın Kırbıyık Bey'e de özellikle çok teşekkür ederim şahin bey bu okulun sözleşmesi yapıldı temeli atıldı, inşallah önümüzdeki dönem içerisinde de açılışını yapacağız" diye konuştu.

Kendi Kendine Yetebilen İlk Okul

Vali Yazıcı; "Okulumuz tamamlandığında solar enerji sistemi ile kendi enerjisini güneşten üreterek, kendi kendine yetebilen ilk doğa dostu okul olacak. Okul çatısındaki sistem sayesinde yağmur sularını toplayarak, geri dönüşümünü yapabilme özelliğine de sahip olacak. Bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür doğa dostu okulların artmasını temenni ediyorum." diye konuştu." dedi.

Türkiye'nin ilk ekolojik okul olduğunu belirten Harun Şahin Kırbıyık ise eğitim için çalışmalar yaptıklarını belirterek "Eğitim için çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Aksu'da 0-7 yaş grubu için kreş yaptık. Engelliler için Aksu'nun bir oku daha yaptık. İlim irfan yurdu olan bir okul daha yapalım dedik ve burayı yaptık. Allah'ın izniyle kısa bir zamanda bitirip vatandaşlarımıza sunacağız." Şeklinde konuştu.

"Yağmur suyunu kendi sistemiyle kullanılır hale getiriyor"

Okulun çevreci bir özelliği olduğuna dikkati çeken Kırbıyık, "Okulumuz yağmur suyunu kendi sistemiyle kullanılır su haline getiriyor. Ayrıca okulun içerisinde yapraklar falan birikirse onları da gübre haline getiriyor. Güneş enerjisiyle elektriğini üretiyor. Okulumuzdan kesinlikle elektrik ve su parası çıkmayacak. Allah'ın izniyle 1 yıl sonunda açacağız. Türkiye'de ilk olsun örnek olsun. Allah'ın bahşettiği bir enerji var zaten onu biz neden kullanmayalım dedik ve okulumuzun temelini attık. Mutluluk ve gurur duyuyorum. Hem ilki yapıyorsunuz bunun gururdan başka bir şeyi olamaz. Bu tip okullara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temel atmak için buton başına geçen Vali Yazıcı ve okulun yapımını üstlenen Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkan'ı Harun Şahin Kırbıyık ve beraberindekiler okulun temelini attılar.

Türkiye'nin ilk ekolojik ortaokulu olan okul, yeni nesil dönüşüm teknolojilerini içende barındıracak ve kendi enerjisini de kendi üretecek. Çevre dostu okul güneş enerjisiyle kendi enerjisini kendisi üretecek. Okulun çatısındaki sistem sayesinde yağmur sularını toplayarak kullanabilir su haline getirebilecek.

Türkiye'nin ilk ekolojik ortaokulunun temeli atıldı
Türkiye'nin ilk ekolojik ortaokulunun temeli atıldı
Türkiye'nin ilk ekolojik ortaokulunun temeli atıldı
Türkiye'nin ilk ekolojik ortaokulunun temeli atıldı

Yönetim Kurulu, Harun Şahin, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk ekolojik ortaokulunun temeli atıldı - Son Dakika

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