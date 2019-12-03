Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı farkındalık için yüzdü

Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilik konusunda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla İBB'nin profesyonel yüzücüleriyle birlikte yüzdü.

1993 yılında geçirdiği kaza sonrasında iki kolunu da protez olarak kullanmak durumunda olan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli yüzücülerle bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor profesyonel yüzücüleriyle İstanbul Üniversitesi Avcılar Spor Kompleksi'ndeki havuzda 100 metre yüzdü.

1 GÜN DEĞİL 365 GÜN YANINIZDAYIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü engelli sporcularıyla birlikte temsili yüzme yarışı yapan Hançerli, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, farkındalık ve engellilerin eşit yaşam hakkını hatırlattığı gündür. Gerçek engelin engelli bireylerde değil, o bireylerin önüne çıkan engellerde olduğunu gösteren çok güzel bir yarış oldu. Çok hızlı yüzüyorlar, olanaklar sağlandığında fırsat verildiğinde aşamayacağımız engel yok. Ben Türkiye'deki ilk engelli belediye başkanı oldum, ilkleri yapan yüzlerce, binlerce insan var. Engeller engel değil, yeter ki olanaklarda eşit davranılsın. Asla umutsuzluğa, yılgınlığa, dertlerini aşamayacakları kaygısına kapılmasınlar bizler yaptık sizler de yapabilirsiniz. Zor ama biraz daha fazla çalışınca oluyor. Biz de sizlerin 1 gün değil 365 gün yanındayız" dedi.

ENGELLİ ARKADAŞLARIMIZI EVDEN ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulubü sporcuları başarılı yüzme performansları sonrasında kendileri gibi engelli arkadaşlarına seslendiler. İstanbul Büyükşehir Belediyespor sporcusu Beytullah Eroğlu, "Engellerinden dolayı evinde oturup, dışarı çıkmayan, bir ışık bekleyen çok fazla insan var. İşte aradığınız ışık burada, bizler başardık. Çalışınca başarabiliyorsunuz, yeter ki isteyin İstanbul Büyükşehir Belediyesispor Kulübü olarak engellilerde çok başarılı bir kulübüz. Bütün desteği vermeye hazırız ve sizleri evden çıkmaya davet ediyoruz.

Türk paralimpik yüzücü İstanbul Büyükşehir Belediyespor sporcusu Beytullah Eroğlu 2015 yılında Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 40.27'lik derecesiyle 50 metre sırt üstünde Dünya 3.'sü, 50 metre kelebekte ise 30.00'lı derecesiyle Dünya 4.'sü oldu.