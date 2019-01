Türkiye'nin İlk Espor Merkezi Açıldı

İSTANBUL - Esporun geleceğine yönelik tüm unsurları tek bir çatı altında buluşturan Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı espor merkezi olduğu belirtilen Nonstop Zula Espor Merkezi, düzenlenen törenle İstanbul'da açıldı.

Türkiye'de espora ve esporculara en çok yatırım yapan kurumlardan biri olan InGame Group, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı espor merkezi olduğu belirtilen 'Nonstop Zula Espor Merkezi'nin açılışını İstanbul Demirören İstiklal'de yaptı. Espor profesyonellerinin, espor alanında kendini geliştirmek isteyen tüm gençlerin, Zula tutkunlarının, kısaca Türk esporunun yeni adreslerinden olacak 'Nonstop Zula Espor Merkezi', esporun bugününe ve geleceğine yönelik tüm unsurları tek bir çatı altında buluşturuyor.

"Esporcuların kendilerini en iyi geliştirebileceği alan"

Merkez hakkında bilgi veren InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, "Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir tesis. Merkezimiz normal oyunseverlerin ve esporcuların, gerek oyun oynayabileceği, gerek yeni Zula versiyonunu tüketebileceği gerekse profesyonel anlamda idman yapıp maçlar yapabileceği bir turnuva alanı. Bu tesisi planlarken yaklaşık 1 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Türk oyunsever ile Türk espor oyuncusunun en iyi şekilde kendini geliştirebileceği, en iyi şekilde gün içinde vakit geçirip idman yapabileceği bir tesis olarak planladık. İlk örnek olduğu için açıkçası gururluyuz. Türk firması olarak omuzlarımızdaki sorumluluk daha fazla. Türk gencinin en iyi şekilde gelişmesi, Türkiye'de ve yurtdışında başarılar elde etmesi bizim için çok önemli bir konu. Dolayısıyla bu tesisi açtığımız için çok mutluyuz" dedi.

"Zula'nın yurtdışı gelişimi devam ediyor"

Grup olarak 2019'da farklı bölümlerde yatırım hedefleri olduğunu belirten Alp, "Zula oyun olarak öncelikle Türkiye'de farklı turnuvalarla esporun gelişmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu oyun merkezi ile Türkiye'de farklı noktalarda, farklı boyutlarda yeni versiyonlarıyla inşallah Türk oyunseverlerin karşına çıkacağız. Zula'nın yurtdışı gelişimi devam ediyor. Özellikle Çin ve Hindistan gibi çok büyük nüfusa sahip pazarlarda boy göstermek üzere anlaşmalar ve çalışmalar devam ediyor. 2019'da inşallah yeni oyunlar hayatımıza girecek. Yeni oyunları takipçilerimizle en kısa sürede paylaşıyor olacağız" şeklinde konuştu.

InGame Group CEO'su Alpay Alptekin ise şöyle konuştu: "Buranın en büyük özelliği; Türkiye'nin ilk espor merkezi olmasıdır. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. İlk her zaman öncü rolündedir, başka takipçilere yön gösterirler. Türkiye'de oyuna gönül vermiş bütün gençlerimize kalite standartlarını yükseltmek için bu tip merkezlerde oyun keyfini yaşamaya davet ediyorum. Onlar hep 2 adım önümüzde gidiyorlar. Bizlere bu konuda geri bildirimde bulunmalarını istiyorum. Bizler onların en çok istediği ve en çok sevdiği şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Görevimiz; oyuna ve oyuncuya dair her şeyde beklentileri karşılamak ve beklentilerin ötesine geçmek".

2 bin 500 metrekarede A'den Z'ye espor

Tamamen esporcuların beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik tasarlanarak, 2 bin 500 metrekarelik alana kurulan Nonstop Zula Espor Merkezi bünyesinde, 500 metrekarelik deneyim alanı, 80 adet profesyonel oyun ünitesi, 8 adet antrenman odası, eğitim ve atölye odaları, teknoloji laboratuvarı, beş farklı noktadan canlı yayın gerçekleştiren reji, VR deneyim alanı, toplantı salonları, özel oyun bölümleri, kafe, mağaza ve aktivite alanlarının yer aldığı belirtildi. Ulusal ve uluslararası espor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak merkezin espor sahnesinin ise, 2 binin üzerinde seyirci kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Esporun geleceğine dair her şey

Yapımı 6 ayda tamamlanan espor merkezinin, sadece teknolojik imkanları ve alt yapısıyla değil, profesyonel ve amatör oyunculara sunacağı farklı programlarla da Türk espor ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediği bildirildi. Türkiye Espor Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilecek TESFED Türkiye Kupası, lisans yönlendirme çalışmaları, koç ve oyuncu yetiştirme programlarının yanı sıra Zula Süper Lig, Zula World Cup, Zula International Cup gibi milyonlarca liralık espor etkinliğine ev sahipliği yapacak Nonstop Zula Espor Merkezi'nde, Türkiye'de espor ve esporcu kültürünün en doğru şekilde oluşması ve yerleşmesi için yıl içerisinde pek çok farklı organizasyonlar gerçekleştirileceği ifade edildi.

Ayrıca InGame Group'un 2019'da espora 10 milyon TL yatırım yapacağı kaydedildi.

