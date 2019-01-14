Türkiye'nin İlk Fauna Tanıtım Alanında Kış Güzelliği

Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal ortamda tanıtılması amacıyla Çorum'da oluşturulan fauna tanıtım alanı, karın yağmasıyla farklı güzelliğe büründü.

GAZİ NOGAY - Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal ortamda tanıtılması amacıyla Çorum'da oluşturulan fauna tanıtım alanı, karın yağmasıyla farklı güzelliğe büründü.



Tarım ve Orman Bakanlığınca 2012'de kent merkezine 5 kilometre uzaktaki Sıklık Tabiat Parkı'nda kurulan fauna tanıtım alanı, hem yaban hayvanlarını doğal ortamında görmek hem de botanik bahçesindeki bitki türlerini incelemek isteyenlere fırsat sunuyor.



Kızıl geyik, karaca, yaban keçisi, ceylan ve yaban tavşanı olmak üzere farklı türlerden 50'ye yakın hayvana ev sahipliği yapan yaklaşık 450 dönümlük alan, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Toplumda hayvan sevgisini artırmak, tabiatta yaralı bulunan yaban hayvanlarının tedavisinin ardından rehabilitasyon sürecine yardımcı olmak gibi birçok fonksiyonu yerine getiren alan, karın yağmasıyla farklı güzelliğe büründü.



Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkını ziyaret eden vatandaşlar hem piknik yapıyor hem de fauna tanıtım alanındaki yaban hayvanlarını seyrediyor.



Beslenme ihtiyaçları Çorum Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğünce karşılanan hayvanlar, doğal ortamlarında drone ile havadan görüntülendi. Gruplar halinde gezen hayvanlar, karla kaplı alanda güzel görüntüler oluşturdu.



"Vicdanı olan herkesin hayvanlara sahip çıkmasını istiyoruz"



Belediye Başkanı Zeki Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokaktakilerin yanı sıra fauna tanıtım alanındaki hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hassasiyet gösterdiklerini söyledi.



Belediyenin işlettiği Sıklık Tabiat Parkı'ndaki alanın, kentin özel yerlerinden olduğunu belirten Gül, "Veteriner İşleri Müdürlüğü kontrolünde buradaki geyik, karaca, keçi, tavşan gibi hayvanların tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca Karapürçek ve Çomar Barajı mevkilerine başta kuşlar olmak üzere tilki, sansar gibi hayvanlar için yiyecek bırakıyoruz." dedi.



Gül, hayvanlara sahip çıkmanın sadece belediyenin görevi olmadığını vurgulayarak, "Ne kadar canlı varsa hepsine saygımız var ve hepsini korumak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan hem katkı hem anlayış hem de yardım bekliyoruz. Vicdanı olan herkesin hayvanlara sahip çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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