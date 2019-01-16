Türkiye'nin İlk Faz 1 Kanser Klinik Araştırma Merkezi Açıldı

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Faz 1 Kanser Klinik Araştırma Merkezi açıldı.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Faz 1 Kanser Klinik Araştırma Merkezi açıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Hastane ve ülke olarak potansiyelimiz var ve bu potansiyeli harekete çevirmek istiyoruz" dedi.



Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Faz 1 Kanser Klinik Araştırma Merkezi açıldı. Merkez, Türkiye'nin onkoloji alanında ilk faz 1 kanser klinik araştırma merkezi olması yönünden büyük önem taşıyor. Yeni kanser ilaçlarının gelişimine katkı sağlayan alt yapıya sahip olarak, hastalarının yaşam kalitesini ve hayatta kalma oranlarını artırmayı amaçlayan merkezin açılış programında konuşan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Altuntaş, "Yılda yaklaşık 4 bin yeni tanı var. Bunun yaklaşık bin civarı meme kanseri. Sayısal anlamda dünyanın büyük bir merkeziyiz. Cerrahi onkoloji olarak bakıldığında Türkiye'nin en büyük kanser cerrahi merkezlerinden birisiyiz. Hizmetin niteliği açısından büyük bir merkez" ifadelerini kullandı.



"Hastane ve ülke olarak potansiyelimiz var ve bu potansiyeli harekete çevirmek istiyoruz"



Türkiye'nin onkoloji alanında ilk faz 1 kanser klinik araştırma merkezini açmak için iki yıldır çalışmalar yaptıklarını kaydeden Altuntaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Önce kanser alanında klinik eczacı uygulamalarını başlattık. Ciddi bir mesafe kat ettik. Daha sonra onkoloji hemşireliği konusunda bildiğini yapan hemşire gurubu oluşturmaya gayret ettik. Eş zamanlı olarak kanser hasta okulunu devreye koyduk. Bu modulün birisi de hastaları klinik araştırma konusunda eğitmekti. Çünkü hastalarımız denek olma aşamasından klinik araştırmaya dahil olma aşamasına gelmesine ihtiyaç vardı. Burada da ciddi mesafe kat ettik. Ekibin eğitilmesiyle başladık ve merkezi açabilir hale geldik. Kanser alanında spesifik çalışmak istiyoruz ve buna büyük bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı gidermek istiyoruz. Hastane ve ülke olarak potansiyelimiz var ve bu potansiyeli harekete çevirmek istiyoruz. Ancak bu bizim isteğimizle olmaz. Hepinizin katkısıyla olur. Biz açtık ama sadece sizler olmalısınız.Bu merkezin çalışması lazım. Ülkenin buna ihtiyacı var. Hepimiz bundan karlı çıkacağız. Buna hepimizin destek olması lazım."



"Türkiye dünyada ilaç sektöründe on altıncı büyük pazar konumunda"



Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, Türkiye'nin klinik araştırmalar konusunda var olan potansiyelinin çok azını kullanan bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye dünyada ilaç sektöründe on altıncı büyük pazar konumunda. Geçen yıl 6 milyar dolarlık bir ilaç harcamamız oldu. Toplam 32 milyar dolarlık ilaç harcaması var. Türkiye klinik araştırmalardan aldığı payla otuz birinci sırada. Çok gelişmiş bir sağlık hizmet alt yapımız var. Kalifiye insan kaynağımız var. Uluslararası düzenlemelerle uyumlu iyi bir mevzuatımız da var. Birkaç klinik araştırma başvurusunda dünyada en hızlı kabulünü sağlayan ülke olduk" şeklinde konuştu.



"Hastanın ilaca erişimi açısından önemli çalışmalar"



"Eğer faz 2 faz 3 çalışmaları kadar da temel araştırma ve faz 1 çalışmayı yaparsak, bunu başarırsak Türkiye dünyadaki ilaç geliştiren global ağa dahil olacak" diyen Gürsöz, "Halihazırda 5 merkezimiz var. Onkoloji alanında burası ilk. 2017'de yürütülen faz 1 çalışma sayısı toplam dört. 2018'de 7'ye çıkmış. 445 adet klinik çalışma yürütülmüş. 700 kadar farklı aşamalarda devam eden çalışmalar var. Eğer faz 2 faz 3 çalışmaları kadar da temel araştırma ve faz 1 çalışmayı yaparsak, bunu başarırsak Türkiye dünyadaki ilaç geliştiren global ağa dahil olacak. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri en fazla araştırma çeken ülkeler. En fazla klinik araştırmalar ABD'de yapılıyor. İkinci sırada Almanya, üçüncü sırada Kanada yer alıyor. Bizim de o yolda yürümemiz gerekiyor. Bunun hasta ve hekimlerimiz açısından da önemi var. Hastanın ilaca erişimi açısından önemli çalışmalar" açıklamasında bulundu.



Programa Altuntaş, ve Gürsöz'ün yanı sıra Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar ve Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Sema Ramazanoğlu da katıldı. - ANKARA

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