Türkiye'nin ilk fintech derneği FINTR kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk fintech derneği FINTR kuruldu - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'nin ilk fintech derneği FINTR kuruldu

6 saat önce

Türkiye Fintech sektöründe ortak aklın söz sahibi olacağı ve sektör paydaşlarının birlikte hareket edebileceği yeni bir dernek çalışma hayatına başladı.

Türkiye'nin ilk fintech derneği FINTR kuruldu, System.String[]

Türkiye Fintech sektöründe ortak aklın söz sahibi olacağı ve sektör paydaşlarının birlikte hareket edebileceği yeni bir dernek çalışma hayatına başladı. Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği (FINTR), yurt içinde ve yurt dışında finansal inovasyon ve finansal teknoloji sektörünün gelişmesine katkıda bulunmayı amaç ediniyor.

Bankacılık, sigorta, sermaye piyasaları, ödeme hizmetleri ve diğer finansal sektörlerde, inovasyonun ve ileri teknoloji uygulamalarının yaygınlaşmasına, çözümlerin ve girişimlerin sayısının artırılmasına, iş birliklerinin geliştirilmesine ve ekosistemin büyütülmesine yönelik çalışmalar yürütmeyi hedefleyen dernek, fintech sektörüne kapsayıcı bir bakış açısı sunacak.

Yüksek potansiyel barındıran, şirketlerin teknolojiyle iç içe yeni bir düzene kavuşmalarını sağlayan fintech sektörü; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de güç kazanmaya devam ediyor. 2019 yılında fintech pazarına yapılan yatırımlar dünya genelinde 136 milyar doları bulurken Türkiye'de ise 102 milyon dolarlık bir hacme ulaştı.

Sektördeki ağrı noktalarının çözümlenmesi, regülasyon çalışmalarının proaktif şekilde sektörün katılımı ile yürütülebilmesi, ülkemizdeki fintech sektörü için önem arz ediyor. Buradan hareketle çalışmalarına başlayan FINTR; Türkiye'de fintech ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi çözümlerin ve girişimlerin sayısını ve başarısını artırmak, bu girişimlerin uluslararası pazarlarda büyümesini sağlamak ve ülkemizden küresel markalar çıkmasına destek olmak üzere çalışmalar yürütecek.

"FINTR olarak yıllardır sektörün içinde yer alan, gerek startuplar gerek büyümekte olan firmalar gerekse geleneksel finansın büyük oyuncularını yakından gözlemleyen, regülasyonları takip etmekle kalmayıp bu konularda regülatörlere yeni bakış açıları kazandırmak üzere çalışan sektör paydaşlarımızla yeni bir çalışmaya imza atıyoruz" diyen FINTR Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu sözlerine şöyle devam ediyor: "Son 5 yıldır arkadaşlarımızla birlikte hem ulusal hem de uluslararası pek çok fintech şirketi, derneği, uluslararası finans merkezi ve kamu kurum ve kuruluşları ile sektörü nasıl ileri taşıyabiliriz konusunda geniş bir çerçevede iletişimdeydik. Geldiğimiz noktada sektörde kapsayıcı bir dernek yapılanmasının temsil açısından mutlak gerekliliğini gördük ve tüm çalışmalarımızı daha da güçlendireceğimize inandığımız bu değerli adımı attık. Derneğimizin önemli hedeflerinden biri de sektörün adeta lokomotifi olan, sektörü yenilikler için tetikleyen startuplarımızı yakından desteklemek. Biz fintech sektörünün startuplarla güçlü olduğuna inanıyoruz ve bu konuda da yıllardır karşılaştığımız problemlerine çözüm bulmak üzere onların değerli katılımlarıyla sonuç odaklı çalıştaylar gerçekleştirecek olmanın heyecanı içerisindeyiz."

Finans ve teknoloji sektörlerindeki kadın ağırlığının önemini vurgulayacak şekilde FİNTR Yönetim Kurulunun beş üyesinden üçü kadınlardan oluşuyor. Teknoloji sektöründe ve inovasyon alanında 25 yılı aşkın, fintech odağında ise 5 yılı aşkın bir süredir çalışmalarıyla tanınan Demet Zübeyiroğlu Dernek Başkanlığını, KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk ise Dernek Başkan Yardımcılığını üstlenmiş durumda.

FINTR bünyesinde, başkanlıklarını derneğin yönetim kurulu üyelerinin üstlendiği dört adet çalışma grubu da yer alıyor. Başkanlığını Sinem Cantürk'ün yapacağı Açık Bankacılık & Fintech Çalışma Grubu, Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekin Turhan'ın başkanlığındaki Sigorta Teknolojileri Çalışma Grubu, Delta Consulting Şirket Ortağı Bülent Eğrilmez'in başkanlığındaki Gelişen Teknolojiler Çalışma Grubu ve Solak & Partners Ortağı Elçin Karatay başkanlığındaki Regülasyon Çalışma Grubu faaliyet alanlarında yer alan konularla ilgili gu¨ncel gelişmeleri, mevzuat çalışmalarını ve son teknolojileri izleyip değerlendirerek rapor ve öneriler paylaşacak.

FINTR; geleneksel finansal kuruluşların açık inovasyon çalışmalarını desteklemek; İstanbul'un finans ve teknolojiler bağlamında bölgedeki ve dünyadaki rolünü ve konumunu güçlendirmek; İstanbul'u girişimler açısından bir çekim ve buluşma merkezi haline getirmek için de çalışmalarını yoğunlaştıracak. Ekim 2020'de sektörü bir araya getirmesi hedeflenen İstanbul Fintech Week'in de stratejik paydaşı olan dernek; İstanbul'u ve Türkiye'yi EMEA bölgesinde (Avrupa-Ortadoğu-Afrika) finans ve teknoloji bağlamında referans noktası bir lokasyon ve hub olarak öne çıkarmayı, İstanbul'u yerli ve yabancı girişimler için çekim merkezine dönüştürerek uluslararası bir inovasyon ekosistemi oluşturmayı istiyor. (Fotoğraflı)


İstanbul, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:16 Kaynak: DHA

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