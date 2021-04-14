Türkiye'nin ilk "fosil ormanının" UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk "fosil ormanının" UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için çalışma başlatıldı

14.04.2021 11:05
Türkiye'nin ilk

Bolu'nun Seben İlçesi Belediye Başkanı Fatih Kavak, 2013 yılında Türkiye'nin "ilk" fosil ormanı ilan edilen Hoçaş Fosil Ormanı'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Bolu'nun Seben İlçesi Belediye Başkanı Fatih Kavak, 2013 yılında Türkiye'nin "ilk" fosil ormanı ilan edilen Hoçaş Fosil Ormanı'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

İlçeye bağlı Hoçaş köyü civarında yaşanan erozyon sonucunda ortaya çıkan ve Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde İstanbul ve Osmangazi üniversiteleri akademisyenleri tarafından çeşitli araştırmalar yapılan fosil ormanın uluslararası arenada da tanınırlığının arttırılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Seben Belediye Başkanlığı da Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilen ve 2013'te ise Türkiye'nin "ilk" fosil ormanı ilan edilen alanın, UNESCO tarafından tescil edilmesi amacıyla bir araştırma ve çalışma ekibi kurdu.

Hoçaş köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıkta 900 rakımlı bölgedeki 975 hektarlık alanda bulunan fosil ormanında, 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen palmiye, kavak, söğüt, sedir, 3-5 ibreli çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçları, yaprak ve dal fosilleri ile balık fosilleri yer alıyor.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, AA muhabirine, belediye olarak söz konusu bölgenin turizm merkezi olarak geliştirmesi ile ilgili girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Asıl amaçlarının fosil ormanının UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesi olduğunu ifade eden Kavak, "Ekoturizmin revaçta olduğu bu günlerde, başlamış olduğumuz çalışma sonucunda Hoçaş Fosil Ormanı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışacağız." dedi.

Kavak, yaptıkları araştırmalar sonucunda Seben'de bulunan fosil ormanının bir benzerinin de Yunanistan'ın Midilli adasında olduğunu gördüklerine değinerek, "Kısa bir araştırma sonucunda gördük ki dünyada bizim en yakınımızda Midilli Adası'nda buna benzer bir çalışma yapılmış. Midilli Adası'ndaki fosil ormanı da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiş. Yıllık 20 milyon civarında turist küçük adaya gelip orayı ziyaret ediyorlar. Seben bazında düşündüğümüz zaman, ekoturizmin canlanması açısından, fosil ormanı çok büyük bir nimet. Türkiye'de ilk olması hasebiyle de turist çekme ve ekoturizmin canlanması noktasında Hoçaş Fosil Ormanı bir mihenk taşı olacak." diye konuştu.

"Ekoturizm açısından Seben her şeye sahip"

Seben'deki fosil ormanın UNESCO'ya girmesi için yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veren Kavak, "Bununla alakalı çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu oldukça uzun bir süreç. Bu süreci yürütecek bir ekip kurduk. Bu ekibimiz süreç dahilinde çalışmalarını yerine getirecek ve UNESCO listesine girme noktasında elimizden geleni yapacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığından da alacağımız destekle inşallah Hoçaş Fosil Ormanı'nı UNESCO listesine katma noktasındaki çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Kavak, Hoçaş'daki fosil ormanının Türkiye'de ilk olmasının hem Bolu hem de Türkiye açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Ekoturizm açısından Seben her şeye sahip. Seben Gölü'müz var. Türk tarihinde, Türk coğrafyasında 'Nevruz' isimli tek tepe ilçemizde. Solaklar Kayaevleri'miz var. 333 tane mağaradan oluşan Muslar Kayaevleri'miz var. Erken Bizans döneminden kalma ve şu anda yüzde 30 civarı ayakta olan Çeltikdere Kilisesi var. Kınıkçı, Kuzderesi ve Dokumacılar kanyonlarımız var. Yani ekoturizmin ilçemizde aktif hale getirilmesi noktasında her şeye sahibiz. Sadece bu bileşenlerin etkin bir şekilde bir araya getirilmesine ihtiyacımız var. İnşallah ekoturizm açısından Bolu'da ve Türkiye'de söz sahibi bir yer haline geleceğiz."

UNESCO Dünya Mirası, Türkiye, Seben, Fosil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk 'fosil ormanının' UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için çalışma başlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
11:06 Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar
10:44 Meteoroloji il il uyardı! İstanbul dahil birçok şehirde sağanak yağış geliyor
10:40 Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
10:37 Ölüm teğet geçti! Lüks araç ile kaza yaptılar, otomobili bırakıp taksi ile kaçtılar
10:29 Dolar güne düşüşle başladı: 8,10'dan işlem görüyor
10:27 Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava
10:21 Yeni tedbirleri değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kısmi kapanma yetmez
10:14 Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı
10:11 İstanbul'da kentsel dönüşümde sözleşme iptalindeki yetki ilçe belediyelerine verildi
10:00 Selçuk Bayraktar ilk kez böyle tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz
Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar         
11:07
Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti         
10:57
TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: "Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz"         
10:46
Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız         
10:40
Bir fotoğraf hayatını değiştirdi, 7 ayda 55 kilo verdi Bir fotoğraf hayatını değiştirdi, 7 ayda 55 kilo verdi         
10:18
Selçuk Bayraktar ilk kez böyle tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz Selçuk Bayraktar ilk kez böyle tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz         
10:00
Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı         
09:37
Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı         
08:17
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi         
19:03
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu         
16:56
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 11:16:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk "fosil ormanının" UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei