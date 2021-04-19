Türkiye'nin ilk FSRU'su Ertuğrul Gazi'nin yarın Hatay'a ulaşması bekleniyor

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin yarın Hatay'a ulaşması bekleniyor.

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'nin yarın Hatay'a ulaşması bekleniyor. AA muhabirinin uluslararası gemi takip sistemi Marine Traffic verilerinden derlediği bilgilere göre, 3 Nisan'da Türk bayrağı çekilen gemi, Hatay'a doğru ilerliyor. Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi'nin, yarın öğlen saatlerinde Hatay Dörtyol'a ulaşacağı tahmin ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin LNG yüklü şekilde nisan ayının ortalarında Dörtyol'a ulaşmasını beklediklerini belirtmişti. Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor. Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor. Geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde bulunuyor. Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor.

Son Dakika

TOKİ peşin ödeme yapana yüzde 20 indirim uygulayacak

Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir

Tavuk çiftliğine kumar baskını: 28 kişiye binlerce lira ceza kesildi

"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır

Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi! İşte o anlara ilişkin görüntüler

Koronayı unutup yardım kuyruğuna girdiler, yapılan anos hayallerini suya düşürdü

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti

Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu