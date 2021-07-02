Türkiye'nin ilk FSRU'su Ertuğrul Gazi'ye ilk LNG nakli başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli tamamlandı.

Dörtyol ilçesinde Botaş-Dörtyol FSRU Terminali'ndeki Ertuğrul Gazi'nin yanına römorkörler yardımıyla 29 Haziran'da yanaşan Bahama bandıralı Berge Arzew gemisinin, Cezayir'den yüklediği LNG'yi Ertuğrul Gazi'ye aktarımı başarıyla sonuçlandı.

Böylece Berge Arzew, Ertuğrul Gazi'ye 132 bin metreküp LNG nakletti. Ertuğrul Gazi bunu yaklaşık 85 milyon metreküp doğal gaza dönüştürecek.

Nakledilen LNG'yi üzerindeki ünitelerde gazlaştırma özelliğine sahip Ertuğrul Gazi, talebe ve ihtiyaca göre bu gazı kendi deposunda tutabildiği gibi doğal gaz boru hattı sistemine de aktarabilecek.

Öte yandan, nakil işlemini gerçekleştiren Berge Arzew gemisinin saat 22.00'de limandan ayrılması bekleniyor.

Ertuğrul Gazi'nin özellikleri

Geçen yıl Güney Kore'de üretilen ve günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesi ile 295 metre boya ve 46 metre ene sahip gemi, 63 metre yükseklikte.

Dünyada gazlaştırma kapasitesi en yüksek gemilerden olan Ertuğrul Gazi'nin LNG depolaması 170 bin, gaz olarak depolama kapasitesi ise 110 milyon metreküp seviyesinde.

Ertuğrul Gazi, 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girmişti.