Türkiye'nin ilk Gastro Enstitüsü Kapadokya'da açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin ilk Gastro Enstitüsü Kapadokya'da açılacak

11.10.2022 12:28

Türkiye'nin ilk Gastro Enstitüsü Kapadokya'da açılacakNEVŞEHİR Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın en önemli unsurlarından birisi olan halk mutfağı, kurulan enstitü ile gelecek nesillere aktarılacak.

Türkiye'nin ilk Gastro Enstitüsü Kapadokya'da açılacak

NEVŞEHİR Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın en önemli unsurlarından birisi olan halk mutfağı, kurulan enstitü ile gelecek nesillere aktarılacak.

Türkiye'de kurulacak olan 10 Gastro Enstitüsünün ilki Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde açılacak. Geçmiş yıllarda Turizm Eğitim Merkezi olarak hizmet veren bina onarılarak Gastro Enstitüsü Merkezi'ne dönüştürülüyor. Merkezin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yapması bekleniyor. Ürgüp Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan enstitüde eğitim gören öğrenciler geleceğin aşçısı olarak yetişecek. Gastro Enstitüsü inşaatını inceleyen Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Gastronomi alanında vasıflı insan gücünü yetiştirmek için çalışacaklarını belirtti. Polat; "Bakanımızın açıklamış olduğu 8 il de yapılacak olan 10 Gastro Enstitüsünün ilki Nevşehir'de kuruluyor. Gastro Enstitüsünü Nevşehir'e kazandırmak için alt yapısını oluşturduk. Gastro Enstitüsü binamızla ilgili fizibilite alt yapı çalışmalarını Kapadokya Üniversitesi rektörlüğü iş birliği ile yaptık. Gastro Enstitüsünü Ekim ayı içerisinde Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılışını yapacağız. Gastro Enstitü çalışmalarımız devam ediyor, yaklaşık on gün içinde açmayı planlıyoruz" dedi. Özellikle gastronomi alanında vasıflı insan gücü yetiştireceklerini söyleyen Polat; "Kılıçaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı olarak çalışacak olan Gastro Enstitünde aşçı, şef ve şef yardımcısı gibi yörenin özellikle yemek alanında vasıflı insan gücü yetişecek. Bu enstitü, ülke çapında gastronomi alanında, insan kaynağını yetiştirmek için önemli bir merkez olacak. Gastronomi alanında özellikle ülkemizde ve uluslar arası alanda yetişmiş insanlar eğitim verecek" dedi.

Açılacak olan Gastro Enstitüsü'nde ARGE çalışmaları yapılarak, Kapadokya Bölgesinin yöresel ürünlerinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş mutfak kültürünün de gün yüzüne çıkartılması hedefleniyor.

YORUMLAR
500
Salomon Kapadokya Ultra-Trail, 75 ülkeden koşucuyu Kapadokya'da buluşturacak Salomon Kapadokya Ultra-Trail, 75 ülkeden koşucuyu Kapadokya'da buluşturacak Kabak çekirdeğinde hasat dönemi başladı Kabak çekirdeğinde hasat dönemi başladı
Kaynak: İHA

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk Gastro Enstitüsü Kapadokya'da açılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
14:13 Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:11 Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatından çarpıcı sözler: Helikopter içinden görüntünün olduğunu öğrendik
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
12:51 Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı
12:41 Samuray kılıcı ile katledilmişti! Başak Cengiz'in annesi kızının ölüm haberini nasıl aldığını ağlayarak anlattı
12:04 Türk futbolunun gelişmesi için Ersun Yanal'dan öneri: NBA tarzı sistem kurulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 14:39:09. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk Gastro Enstitüsü Kapadokya'da açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement