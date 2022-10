Türkiye'nin ilk Gastro Enstitüsü Kapadokya'da açılacak

NEVŞEHİR Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın en önemli unsurlarından birisi olan halk mutfağı, kurulan enstitü ile gelecek nesillere aktarılacak.

Türkiye'de kurulacak olan 10 Gastro Enstitüsünün ilki Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde açılacak. Geçmiş yıllarda Turizm Eğitim Merkezi olarak hizmet veren bina onarılarak Gastro Enstitüsü Merkezi'ne dönüştürülüyor. Merkezin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yapması bekleniyor. Ürgüp Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan enstitüde eğitim gören öğrenciler geleceğin aşçısı olarak yetişecek. Gastro Enstitüsü inşaatını inceleyen Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Gastronomi alanında vasıflı insan gücünü yetiştirmek için çalışacaklarını belirtti. Polat; "Bakanımızın açıklamış olduğu 8 il de yapılacak olan 10 Gastro Enstitüsünün ilki Nevşehir'de kuruluyor. Gastro Enstitüsünü Nevşehir'e kazandırmak için alt yapısını oluşturduk. Gastro Enstitüsü binamızla ilgili fizibilite alt yapı çalışmalarını Kapadokya Üniversitesi rektörlüğü iş birliği ile yaptık. Gastro Enstitüsünü Ekim ayı içerisinde Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılışını yapacağız. Gastro Enstitü çalışmalarımız devam ediyor, yaklaşık on gün içinde açmayı planlıyoruz" dedi. Özellikle gastronomi alanında vasıflı insan gücü yetiştireceklerini söyleyen Polat; "Kılıçaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı olarak çalışacak olan Gastro Enstitünde aşçı, şef ve şef yardımcısı gibi yörenin özellikle yemek alanında vasıflı insan gücü yetişecek. Bu enstitü, ülke çapında gastronomi alanında, insan kaynağını yetiştirmek için önemli bir merkez olacak. Gastronomi alanında özellikle ülkemizde ve uluslar arası alanda yetişmiş insanlar eğitim verecek" dedi.

Açılacak olan Gastro Enstitüsü'nde ARGE çalışmaları yapılarak, Kapadokya Bölgesinin yöresel ürünlerinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş mutfak kültürünün de gün yüzüne çıkartılması hedefleniyor.