Türkiye'nin ilk günlük Alevi gazetesi çıktı

Türkiye'nin ilk günlük Alevi gazetesi 6 Kasım'da okurlarıyla buluştu. Kendisini 'bağımsız ve özgür' olarak tanımlayan Bir Yol Gazetesi sadece Alevilerin değil, aynı zamanda toplumun tüm muhalif kesimlerinin de sesi olmayı hedefliyor. Geniş bir yazar kadrosunu içinde barından gazete onbeş sayfa.



Yaklaşık 15 milyon alevinin yaşadığı Türkiye'de her ne kadar sayıları az olsa da Alevilere hitap eden televizyon kanalları ve internet haber siteleri mevcut. Bir Yol Gazetesi ise tüm bunlardan beslenerek daha geniş kesimlere ulaşmak istiyor.