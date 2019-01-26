Türkiye'nin İlk Helal Turizm Çalıştayı

Türkiye'nin ilk Helal Turizm Çalıştayı, 22-24 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ilk Helal Turizm Çalıştayı, 22-24 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilecek. Çalıştay'a, Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) işbirlikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (HETURAM) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) destekleri ile organize edilecek.



Türkiye'de ilk olacak Çalıştay'da Türkiye'nin helal turizm açısından mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya oldukları fırsat ve riskleri analiz edilecek. Çalıştaya, helal turizm alanı ile ilgili olarak başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) olmak üzere; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK/COMCEC), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nden (AKTOB) üst düzey katılımcıların katılım göstermesi bekleniyor.



Helal turizm alanında yapılan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve Helal Turizm Durum Analizi Çalıştayına davet etmek için; HETURAM Müdürü Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin, IHATO Genel Başkanı Yusuf Gerçeker, Turizm Sektör Kurulu Başkanı Muhammet Topaloğlu, IHATO Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, IHATO yönetim kurulu üyeleri, Ruhat Ülgen Cengiz ve Yener Akar ile Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hüseyin Pamukcu'dan oluşan bir heyet; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ı Ticaret Bakanlığı Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu'yu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serdar Çam'ı, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Direktörü ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Musa Kulaklıkaya'yı, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Genel Müdürü Mehmet Metin Eker'i ve Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreteri Aykut Kırbaş'ı ziyaret ettiler. - ANTALYA

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