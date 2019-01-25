Türkiye'nin İlk Helal Turizm Çalıştayı, Sdü Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilecek

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Türkiye'nin ilk 'Helal Turizm Çalıştayı'nı 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenliyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Türkiye'nin ilk 'Helal Turizm Çalıştayı'nı 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenliyor. SDÜ Helal Turizm Uygulama-Araştırma Merkezi (HETURAM) Müdürü Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin, çalıştaya İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı başta olmak üzere, çok sayıda kurumun üst düzeyde katılım göstermesinin beklendiğini söyledi.



Türkiye'nin ilk 'Helal Turizm Çalıştayı' SDÜ'de yapılıyor. Çalıştay, 22-24 Şubat tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Helal Turizm Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin işbirlikleri ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) destekleri ile hayata geçirilecek. Helal Turizm Çalıştayı'nda Türkiye'nin helal turizm açısından mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya oldukları fırsat ve riskleri analiz edilecek.



Çalıştaya, helal turizm alanı ile ilgili olarak başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Helal Akreditasyon Kurumu olmak üzere Türk Standartları Enstitüsü, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Uluslararası Helal Turizm Derneği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.



Çok sayıda ziyaret yapıldı



SDÜ HETURAM Müdürü Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin, IHATO Genel Başkanı Yusuf Gerçeker, IHATO Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, IHATO yönetim kurulu üyeleri, Ruhat Ülgen Cengiz ve Yener Akar ile Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hüseyin Pamukcu'dan oluşan bir heyet; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Ticaret Bakanlığı Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serdar Çam, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Direktörü ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Genel Müdürü Mehmet Metin Eker ve Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreteri Aykut Kırbaş'ı ziyaret etti.



"Türkiye, 'Helal Turizm'de 'Global Dil' oluşturabilecek bilgi ve altyapıya sahip"



SDÜ HETURAM Müdürü Doç. Dr. Tekin, "Helal Turizm global bir fikir ve değer. Dünya'da ilk kez Hırvatistan, Malezya ve İspanya bu konu üzerinde çalışmalar yaptı. Biz de SDÜ olarak Türkiye'nin "Helal Turizm Yönetmeliği" yayınlaması ve "Strateji Belgesi" oluşturması için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz" dedi.



SDÜ olarak "Türkiye'nin 'Helal Turizm Profili'ni hazırladıklarına atıf yapan Doç. Dr. Tekin, şöyle konuştu; "Helal Turizm Türkiye açısından "stratejik" bir değere sahiptir. Türkiye'de geleneksel konseptteki turizmde ciddi bir başarı yakalandı. Bunun sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi lazım. Bununla beraber Helal Turizm'deki gelişmeleri de kaçırmamamız gerekiyor. Türkiye 2023 vizyonunda 63 milyon turist, 86 milyar dolar gelir hedefi koydu. Bu hedefe ulaşabilmek için var olan pazarların dışında yeni destinasyonların oluşturulması gerekiyor. Türkiye'nin çevresinde 3 saatlik uçuş mesafesinde bir çap çizersek eğer burada yaklaşık 400 milyon Müslüman var. Bu ciddi bir büyüklüktür. Bu 400 milyon Müslümanın en azından yüzde 90'ı belirli hassasiyetlerle seyahate çıkıyor. Bunlar inançları çerçevesinde ürünler talep ediyor. Gittiği otelde yiyecek- içeceklerin Helal Gıda olmasını talep ediyor. Alkolsüz ortamlar çok önemli bir kavram onlar için. Mahrem hizmetler açısından özel beklentileri var. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'in toplam nüfusu 54 milyon. Türkiye bu pazardan 2017 yılında 800 bin kişi çekti. Bu veri de gösteriyor ki Türkiye, "Helal Turizm" için de bir destinasyon haline gelmeli ve yeni hedef pazarlar belirlemek zorunda."



"Türkiye 'Helal Turizm Yönetmeliği' ve 'Stratejik Eylem Planı' yayınlamalı"



Tekin ayrıca şunları söyledi; "2016 yılında Dünya genelinde 121 milyon Müslüman bir başka ülkeye seyahat gerçekleştirdi. Buradan 156 milyar dolar değerinde bir hareketlilik oluştu. 2017'de 131 milyon Müslüman tatil için bir başka ülkeye gitti. 2020 yılında bu rakamın 158 milyon kişiye; turizm ekonomik büyüklüğünün de 220 milyar dolar seviyesine erişeceği öngörülüyor. 2016 yılı itibariyle Dünya'da Müslüman nüfus 1.8 milyar düzeyindedir. 2030 yılında bu rakamın 2.2 milyar kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. 2050 yılında Dünya nüfusunun 2.8 milyarının Müslümanlardan (yüzde 26.5) oluşacağı öngörülüyor.



Türkiye'nin çok kısa bir zaman dilimi içerisinde 'Helal Turizm Yönetmeliği'nin yayınlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, 'Türkiye Helal Turizm Strateji Belgesi' oluşturulmasının gerekliliğini savunuyoruz. 'Helal Turizm' için global bir dil yok. O dili Türkiye'nin yazabileceğine inancımız tam." - ISPARTA

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