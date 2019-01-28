Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin İlk "Helal Turizm Çalıştayı" Yapılacak

Türkiye'nin İlk "Helal Turizm Çalıştayı" Yapılacak

46 dakika önce

Türkiye'nin ilk "Helal Turizm Çalıştayı", 22-24 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin İlk
Türkiye'nin ilk "Helal Turizm Çalıştayı", 22-24 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilecek. Çalıştaya Afyonkarahisar'dan Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Süleyman Çınaroğlu da katılacak.

Afyonkarahisar'da termal bir otelin genel müdürlüğünü yapan IHATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Çınaroğlu, ilk Helal Turizm Çalıştayı'nı yapacaklarının kaydetti. Bu çalıştayın Türkiye'de ve dünyada yapılacak ilk helal turizm çalıştayı olması açısından çok önemli olduğunu belirten Çınaroğlu, "Helal Turizm Çalıştayı, 22-24 Şubat tarihleri arasında Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin işbirlikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (HETURAM) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) destekleri ile organize edilecek. Bu konudaki tüm paydaşlarla bir araya ilk kez gelerek helal turizm mevcut durumunu ve yapılması gerekenleri tartışacaklar" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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