Türkiye'nin ilk 'İç Mimarlık Forum ve Fuarı' Diyarbakır'da düzenlenecek - Son Dakika

Türkiye'nin ilk 'İç Mimarlık Forum ve Fuarı' Diyarbakır'da düzenlenecek

16.04.2021 15:56
Türkiye'nin ilk 'İç Mimarlık Forum ve Fuarı' Diyarbakır'da düzenlenecek, System.String[]

Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da İç Mimarlık Forum ve Fuarı düzenlenecek.

Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da İç Mimarlık Forum ve Fuarı düzenlenecek.

Diyarbakır'da 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İç Mimarlık Forum ve Fuarı için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak, TMMOB İç Mimarlar Odası Denetleme Kurulu Başkanı İbrahim Oğur katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Kaya, pandemi nedeniyle fuarcılığın durduğu, ekonomik yaşamın duraksamaya girdiği bir süreçte çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini söyledi. 10 bin yıllık bir geçmişi ve kültürüyle bilinen Mezopotamya coğrafyasının 33 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kenti Diyarbakır'da ilkleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Kaya, "11-12 Eylül 2021 tarihlerinde yapacağımız İç Mimarlık Forum ve Fuarı bu anlamda bir ilk. On binlerce yılda şekillenen kültürel mirasın bizlere sağladığı fırsatlarla yeni yaşam alanlarımızı çok daha iyi planlamamız mümkün. Bu fırsatı iç mimari alanlarımızı tasarlarken de kullanabiliriz. Dolayısıyla iç mimarlık sektöründe çalışan bütün herkesi fuarımızda görmek isteriz. Yerel ve uluslararası alanda çalışmalar yapan birçok firmanın yer almasını beklediğimiz fuarımızla bölgesel ve ulusal kalkınmamıza da destek vermeyi hedeflemekteyiz" dedi.

TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Alagöz de, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan 'Türkiye İç Mimarlık Forumu ve Fuarı'nı Diyarbakır'a kazandırdıklarını belirtti. Alagöz, "Medeniyetlerin beşiği, ülkemizin kadim şehri, bölge ekonomisinin çekim merkezi Diyarbakır'a ilklere ev sahipliği yapmak yakışır. Forum ve fuarımız kapsamında ülkemizin dört bir tarafından 750'nin üzerinde iç mimarı konuk edeceğiz. Konuk iç mimarlarla iş bağlantısı kurmak isteyen, ülkemizin ve bölgemizin inşaat müteahhidi, inşaat malzemesi, mobilya, aydınlatma dekorasyon ürünleri üreticisi firmalarına fuarımızda katılımcı olarak yer verme hedefindeyiz. Fuarlarımızın bölge ve ülke ekonomimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fuarlarımıza büyük destek olan Diyarbakır Valimiz Münir Karaloğlu'na, Diyarbakır'ın yalnızca bölgemizin değil ülkemizin en önemli fuarcılık şehirlerinden biri haline dönüştürülmesi vizyonuyla fuarlarımıza liderlik eden Diyarbakır TSO Başkanımız Mehmet Kaya'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak ise, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun incisi olan ve çok büyük bir potansiyele sahip Diyarbakır'ın bölgedeki önemini biliyoruz. Diyarbakır'ın kent tarihi ile odamızın meslekteki tarihi bütünleştiği için Diyarbakır'da iç mimarlık forum ve fuarını düzenlemeye karar verdik. Tasarımcı ve iç mimarları beseleyebilecek çok büyük bir kültürel zenginliğe sahip bir coğrafyadayız. Bu organizasyonun burada gerçekleştirilmesinin tasarımcıların geleneksel, geçmişten gelen birikimi almasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Meslek odası olarak bütün üyelerimiz ve sektör bileşenlerimizle birlikte Diyarbakır'da böyle fuarı gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Fuarımıza ilgili ve alakalarından dolayı Valimiz Münir Karaloğlu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından forum ve fuar için Mezopotamya Fuarcılık, TMMOB İç Mimarlar Odası ve ALZ Grup arasında iş birliği protokolü imzalandı. - DİYARBAKIR

Türkiye'nin ilk 'İç Mimarlık Forum ve Fuarı' Diyarbakır'da düzenlenecek
Türkiye'nin ilk 'İç Mimarlık Forum ve Fuarı' Diyarbakır'da düzenlenecek
Türkiye'nin ilk 'İç Mimarlık Forum ve Fuarı' Diyarbakır'da düzenlenecek

Münir Karaloğlu, Mehmet Kaya, Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk 'İç Mimarlık Forum ve Fuarı' Diyarbakır'da düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi


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