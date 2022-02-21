Türkiye'nin ilk İklim Şurası Konya'da düzenleniyor - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, 'Yeşil kalkınma' sürecinde Türkiye'nin öncü ülkeler arasında yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, İklim Şurası ile Türkiye'nin yeni iklim değişikliği vizyonunu ortaya koymak istediklerini belirtti.

Solak, "Yeşil dönüşüm" anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nda yaptığı konuşmada, bu etkinliği daha temiz, daha yeşil, yaşanabilir bir dünya özlemiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üniversitelerdeki iklim elçisi gençlere hazırladıkları bildiri dolayısıyla teşekkür eden Solak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladıkları '2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Vizyonu' ve ülkemizin Paris Anlaşması'na taraf olma iradesi neticesinde, ülkemiz için 'Yeşil kalkınma' süreci, yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın veciz ifadeleriyle bir devrim, bir milat olarak başlatılmıştır. 'Yeşil kalkınma' devrimi, hem tüm sektörlerde, hem de hayatımızın her alanına etki edecek kapsamlı bir değişimi ve dönüşümü işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

İklim Değişikliği Başkanlığının, tüm paydaşlarla ülkenin yeşil kalkınma sürecini koordine etmek, yönlendirmek amacıyla çalışmalarına başladığını dile getiren Solak, şöyle devam etti:

"Önümüzde yoğun bir iş programı ve çalışma takvimi bulunmakta. Amacımız, 'Yeşil kalkınma' sürecinde ülkemizin öncü ülkeler arasında yer almasını sağlamak, bu süreçte ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesini güçlendirmek ve 'Yeşil dönüşüm'ün sektörlerimizde sağlayacağı fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek azami katma değeri ülkemize kazandırmaktır. Bu kapsamda, Türkiye'nin yeni iklim değişikliği vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde ele alarak 'Yeşil dönüşüm' anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koymak istiyoruz."

İklim Şurası'na ilişkin bilgi veren Solak, şunları kaydetti:

"Bu 5 gün içerisinde, 7 ana başlıkta yoğun bir çalışma ile politika setlerini ve şura kararlarını oluşturacağız. Şura çalışmalarında yer alan tüm komisyon başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza, komisyon üyelerimize ve diğer temsilcilere, bu zamana kadar sağladıkları ve şura süresince sağlayacakları katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum. Şuramızın sonuçlarının ülkemiz için, gençlerimiz için, geleceğimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da şuradan hem ülke hem de bölgedeki diğer ülkeler açısından önemli sonuçlar ve projelerin çıkacağına inandığını söyledi.

TBMM'yi temsilen, şuranın doğuracağı her sorumluluğu sahipleneceklerini bildiren Usta, "Elimizden gelen çabayı göstereceğiz. İklim değişikliği denildiğinde kimsenin sessiz kalamayacağı, tarafsız kalamayacağı, bu ülke için, dünya için, dünyanın daha iyi ve yaşanılabilir olabilmesi için çaba gösterilmesi gereken bir noktadayız. Yaşadığımız kuraklık, yangınlar, sel felaketleri artık dünyanın bu gidişata bir 'dur' demesi gerektiğini gösteriyor. Hedefimiz sadece kendimiz için değil, bütün insanlık için yaşanılabilir bir dünya." ifadelerini kullandı.

Dünyada bir tarafta açlık ve susuzlukla mücadelenin sürdüğünü dile getiren Usta, diğer tarafta kendi çıkarları için insan hayatını hiçe sayarak sınırsızca tüketenlere 'dur' denilmesi gerektiğini vurguladı.

İklim Şurası'nın sadece Türkiye'de değil tüm dünyada iklim değişikliğiyle mücadele farkındalığını oluşturacağını belirten Usta, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da ülke geleceği için büyük önem arz eden İklim Şurası'nın Konya'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Özkan, "Yeşil kalkınma" için Bakanlık ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, daha temiz bir çevre için çalışmalarını büyük gayretlerle sürdüreceklerini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise küresel iklim değişikliğinin, tabiatın dengesini bozduğunu ve birçok canlı türünün yaşamını tehdit ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele için etkin çalışmalar yürüttüklerini bildiren Altay, "Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, atıkların çevreye duyarlı bir şekilde kontrolü, 'sıfır atık' bilincinin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının korunması ve verimli bir şekilde kullanılması, toprak kirliliğinin önüne geçilmesi ve hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi konular oldukça önem arz etmektedir." diye konuştu.

Altay, İklim Şurası'ndan önemli ve verimli sonuçlar çıkacağına inandığını belirterek, şuranın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.