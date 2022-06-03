Türkiye'nin İlk İleri Dönüşüm Festivali Olan Müze Gazhane'de - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk İleri Dönüşüm Festivali Olan Müze Gazhane'de

03.06.2022 19:43
Türkiye'nin İlk İleri Dönüşüm Festivali Olan Müze Gazhane'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden Kültür A.Ş destekleriyle, “Eskiye değer katan dönüşüm” sloganıyla yola çıkan sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle İstanbul, Upcycle İstanbul Art and Design Festivali’yle ileri dönüşüm hareketini başlatıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden Kültür A.Ş destekleriyle, "Eskiye değer katan dönüşüm" sloganıyla yola çıkan sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle İstanbul, Upcycle İstanbul Art and Design Festivali'yle ileri dönüşüm hareketini başlatıyor.

Sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle Istanbul, ileri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanımı konusunda bilinç oluşturmak, atıkların değerlendirilerek tekrar kullanıma kazandırılabileceğini sanat ve tasarım aracılığıyla göstermek ve her türlü dönüşümün sürdürülebilir çevresel faydalarına dikkat çekmek Upcycle İstanbul Art and Design Festivali'ni Müze Gazhane'de hayata geçiriyor.

"Eskiye değer katan dönüşüm" sloganıyla yola çıkan sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle İstanbul, Upcycle İstanbul Art and Design Festivali'yle ileri dönüşüm hareketini başlatıyor.

Türkiye'nin ilk ileri dönüşüm festivali olan Upcycle İstanbul Art and Design Festival'de atıklara ikinci şans veren tasarımlar, çevre konularını ve sürdürülebilirliği sorgulayan sanat yerleştirmeleri yer alacak.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İlk İleri Dönüşüm Festivali Olan Müze Gazhane'de - Son Dakika

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