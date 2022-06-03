Sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle Istanbul, ileri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanımı konusunda bilinç oluşturmak, atıkların değerlendirilerek tekrar kullanıma kazandırılabileceğini sanat ve tasarım aracılığıyla göstermek ve her türlü dönüşümün sürdürülebilir çevresel faydalarına dikkat çekmek Upcycle İstanbul Art and Design Festivali'ni Müze Gazhane'de hayata geçiriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin İlk İleri Dönüşüm Festivali Olan Müze Gazhane'de - Son Dakika

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