Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısından korona virüse inat indirim - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısından korona virüse inat indirim

6 saat önce

Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısından korona virüse inat indirim Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısı Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısı olarak ünlülerin vazgeçemediği bir isim haline gelen Çiğdem Yangel, korona virüs nedeniyle fırsatçılara inat tüm ürünlerinde yüzde...

Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısından korona virüse inat indirim

Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısı

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısı olarak ünlülerin vazgeçemediği bir isim haline gelen Çiğdem Yangel, korona virüs nedeniyle fırsatçılara inat tüm ürünlerinde yüzde 50 indirime gidildiğini açıkladı.

Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısı olan ve birçok ünlü firmanın tüm aydınlatma tasarımlarının yanı sıra sanat, spor ve iş dünyasından tanınmış ismin ev ve yazlığının aydınlatma tasarımlarını yapan Çiğdem Yangel aydınlatma sektöründe adeta marka haline geldi. Çiğdem Yangel, bu defa Türkiye'de ilk olmasıyla değil, korona virüs nedeniyle fırsatçılık yapanlara inat bütün ürünlerde yaptığı yüzde 50 indirimle gündeme geldi.

Takım arkadaşlarının tamamı Türkiye'nin en iyi ustalarından olduğunu kaydeden ünlü aydınlatma tasarımcısı Çiğdem Yangel, " İstanbul'da atölyelerimiz mevcut. İmalathanemizin başında eşim duruyor. Tasarım yapıyoruz. Alışıla gelmişin dışında uygulama yapıyoruz. Avize ve aydınlatma dalında Türkiye'nin ilk ve tek kadın tasarımcısıyım. Kişinin ruhuna özgü bir tasarım yaptığımız için öncelikle çizim ya da müşteriyle anlaşma aşamamız 1 hafta gibi bir zaman alıyor. Daha sonra üretime aldığımız için bir de Kadın tasarımcı olduğum için maksimum 1 ayda ürünleri çıkarıyoruz. Biz müşteriyle bir çay ve kahve içene kadar karakteristik özellikler çıkıyor. Onları ben anladığım zaman yavaş yavaş kaleme dökmeye çalışıyorum. Müşterinin tarzını anlıyorum. Evinin birkaç görselini aldıktan sonra tüm ürünler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ünlülerin karakterini bize yansıttığı şarkılarla çok iyi bildiğimiz için nasıl sevdiğini anlıyorum. Yavaş yavaş bu kaleme dökülüyor. Bir yere tatile gittiğim zaman palmiye ağacı gördüğüm zaman bunun lamba modeli olabilir diye onun pirinç dökümünü yaptırıyorum" dedi.

Korona virüsü nedeniyle fırsatçılara inat yüzde 50 indirim

Korona virüsü nedeniyle fırsatçılara inat tüm ürünlerinde yüzde 50 indirime gidildiğini kaydeden Çiğdem Yangel, " Korona virüsüne karşı güzel bir slogan oluşturduk biz. Fırsatçılara inat evinize eğer ışık olabiliyorsak bu karanlık günlerimizde tüm kadınlarımız evde oturuyor. Bilinçli bir ülkeyiz. Türk'üz. Bende şöyle bir kampanya yaptım. Evlerine ışık olabiliyor isek ve avizeleri görüp mutlu olabiliyorlar ise etiket fiyatına yüzde 50 indirim yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ilk kadın aydınlatma tasarımcısından korona virüse inat indirim

İstanbul, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:52 Kaynak: İHA

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