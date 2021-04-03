Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük - Son Dakika

Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük

03.04.2021 11:52
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük, System.String[]

DENİZLİ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına seçilen Ayşe Sarıkaya, Türkiye'deki ilk kadın amatör spor kulüpleri federasyonu başkanı olarak tarihe geçti.

DENİZLİ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına seçilen Ayşe Sarıkaya, Türkiye'deki ilk kadın amatör spor kulüpleri federasyonu başkanı olarak tarihe geçti.

Denizli'de yaşayan, evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Sarıkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaparken, 1996 yılında çocukların ve gençlerin futbol oynayıp, kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi için müdürlük görevlileriyle Eğitimspor'u kurdu. Takımın uzun yıllar yönetiminde yer alan Sarıkaya, kulüpte 2005 yılında başkanlık görevine seçildi.

Emekli olmasının ardından hayatını tamamen spora adayan Ayşe Sarıkaya, çocukların iyi altyapı eğitimi alabilmesi için çalışmalara başladı. Sarıkaya, 11-15 yaş arası çocukların kulüpte düzenli olarak antrenman yapmalarını ve futbol oynamalarını sağladı. Maddi durumu yetersiz olan çocukların ihtiyaçları için kaynak oluşturan Başkan Sarıkaya, yıllarca çocukların futboldan uzak kalmamaları için çaba sarf etti.TARİHE GEÇTİEğitimspor'un başkanlığının yanı sıra uzun yıllar Denizli ASKF'de yönetici olarak görev yapan Ayşe Sarıkaya, federasyonun geçen ay yapılan seçimlerinde başkanlık için aday oldu. Kentte faaliyet gösteren 142 kulübün delegelerinin katıldığı seçimde Sarıkaya, mevcut Başkan Feyyaz Ceşen ile yarıştı. Toplam 341 delegenin oy kullandığı seçimde Sarıkaya 182 oy alarak Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun başkanı oldu. Sarıkaya Türkiye'nin ilk kadın amatör spor kulüpleri federasyonu başkanı olarak tarihe geçti."AMATÖR SPORLARI GELİŞTİREBİLMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"Ayşe Sarıkaya, Denizli'de çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurdukları Eğitimspor'da 16 yıldır başkanlık yaptığını söyledi. Denizli'deki amatör sporlara daha fazla katkı sağlamak amacıyla Denizli ASKF Başkanlığı için aday olduğunu belirten Sarıkaya, "Ben çalışma hayatından emekli oldum ancak sporun emekliliği olmaz. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönelmelerini sağlamak için kurduğumuz Eğitimspor'da uzun yıllardır başkanlık yapıyordum. Bilgi ve birikimimi gençlere aktarabilmek için Denizli ASKF Başkanlığına aday oldum. Seçimi kazandım. Bana oy veren ve vermeyen herkesin başkanıyım. Denizli'deki amatör sporları geliştirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Tüm gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için mücadele edeceğiz" dedi."KADINLAR HER ALANDA OLMALI"Türkiye ve Denizli'nin ilk amatör spor kulüpleri federasyonu başkanı olduğunu ifade eden Ayşe Sarıkaya, "Bununla gurur duyuyorum, çok mutluyum. Birçok tebrik aldım. Kadınlar her alanda olmalı. Çünkü kadınlar üretkendir, derleyicidir, kucaklayandır ve birleştirendir. Sporda cinsiyetçi olmamak gerekir. Ben o yüzden her alanda kadınların olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu."SPORCU SAYISINI İKİ KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yetenekli gençleri keşfedip ülke sporuna kazandırmak istediklerini dile getiren Ayşe Sarıkaya, "Bu konuda kulüp ve okullarla iş birliği çok önemlidir. Sporun her dalında ülke olarak çok potansiyelliyiz. Daha çok gencimize ve çocuğumuza spor yaptırmak istiyoruz. 3 yıllık görev süremizde amatör spor kulüpleri sayısını arttırmak ve sporcu sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizde kararlılıkla yürüyeceğiz. Benim bir hayalim vardı. Gerçekleştirdim ve Denizli ASKF Başkanı oldum. Bundan sonraki hayalim yetenekli çocuklarımızın hayatlarına dokunarak onları daha üst seviyelere taşımak ve onların mücadelesine ortak olmak. Onların en büyük destekçisi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük
Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük

Ayşe Sarıkaya , Denizli, Türkiye, Emekli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye'nin ilk kadın başkanının hedefi büyük - Son Dakika Spor


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