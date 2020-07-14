Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı

Türkiye'nin ilk kadın Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı.

Türkiye'nin ilk kadın Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı.

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
15 Temmuz gecesi saldırıya uğrayan imam, yaşadığı karanlık geceyi anlattı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü 1987 yılında bitiren Özlem Bozkurt Gevrek, 1992 yılında Türkiye'nin İlk kadın Kaymakam Adayı olarak Balıkesir'e atandı ve 1992-1994 yılları arasında Balıkesir Kaymakam adayı olarak görev yaptı. İngiltere'de 1994-1995 yıllarında "The International School of Exeter" de yabancı dil eğitimi alan Gevrek, "Birleşik Krallıkta Devlet Memurluğu Sistemi" çalışmasını hazırlayarak, 1995 yılında Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı olarak Çankırı'nın Orta ilçesine atandı.

Orta ilçesinde 1995-1997 yılları arasında görev yapan Gevrek, 1997-1999 yılları arasında Ağrı- Hamur Kaymakamı, 1999-2002 yıllarında Erzurum- Ilıca Kaymakamı, 2002-2006 yıllarında Ankara- Ayaş Kaymakamı, 2006-2009 yılları arasında Ankara-Kahraman Kazan Kaymakamı olarak görev yaptı.

İngiltere Portsmouth Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği konusunda yüksek lisans yaparak "Bağımsız Kolluk Şikayet Mekanizmaları" konulu tezi hazırlayan Gevrek, 2009-2011 yılları arasında İzmir Vali Yardımcılığı görevine atandı. 2010 yılında, Amerika Chicago- Illinois de Illinois Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Yabancı Dil eğitimi alan Gevrek, 2011-2013 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Kadının Statüsü Kurucu Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevine atanan Gevrek, aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkan Vekilliği görevini aynı anda yürütmekte.

Evli ve bir çocuklu olan Gevrek, iyi derecede İngilizce ve sınırlı seviyede Fransızca bilmektedir.

(İHA)

Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı 13:12 Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:08 Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor 13:06 Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı 13:04 Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 12:51 Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü 12:37 Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi. 12:14 Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi 12:00 Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi 11:07 Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü 11:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza 11:05 Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız 10:31 Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
13:51
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
13:45
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
13:12
Son Dakika: Hazine arazisinde pancar üretimi yapan çiftçilere 122 milyon liralık avans ödemesi bugün yapılıyor
13:08
Esenyurt'ta 5. kez meydana gelen ölümlü kazayı protesto eden mahalleli TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı
13:06
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
13:04
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
13:03
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
12:51
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
12:37
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
12:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 14:33:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]