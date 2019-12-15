Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yılı kutlandı

6 saat önce

Haber-Kamera: Kubilay ÖZEV / İSTANBUL DHAKastamonu'da 3 bin kadının katılımı ile 10 Aralık 1919 tarihinde Anadolu işgalini protesto etmek üzere gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yıldönümü kutlandı.

Haber-Kamera: Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL DHA

Kastamonu'da 3 bin kadının katılımı ile 10 Aralık 1919 tarihinde Anadolu işgalini protesto etmek üzere gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yıldönümü kutlandı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ve Pelin Batu'nun sunuculuğunu yaptığı programa iş, sanat, siyaset dünyasından bir çok isim katıldı. Gecede, Selçuk Metin'in yönetmenliğini yaptığı ve Tilbe Saran'ın seslendirdiği özel filmin de ilk gösterimi yapıldı.

Kastamonu Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Özcebeci da yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başladı. 10 Aralık 1919'da da Kastamonu'da sivil insiyatif kadınlarımız bir araya gelmiş ve bu çağrıya ayak uydurmuşlardır" dedi.

Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yılı kutlandı

Mustafa Fehmi Kubilay, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:01 Kaynak: DHA
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