Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in adı Çankaya'da yaşayacak - Son Dakika

Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in adı Çankaya'da yaşayacak

09.01.2021 11:02
Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in adı Çankaya'da yaşayacak, System.String[]

Çankaya Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısında bir ahde vefa örneği sergiledi.

Çankaya Belediye Meclisi yeni yılın ilk meclis toplantısında bir ahde vefa örneği sergiledi. Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı olan Gül Esin'in adını ilçede ölümsüzleştiren Çankaya Belediye Meclisi, kararı oy birliğiyle aldı.

Cumhuriyet'in ilanından 10 yıl sonra ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkı ile birlikte 32 yaşında Aydın'ın Çine ilçesi Demircidere muhtarlığına yaklaşık 500 oy alarak seçilen ve tarihte Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı olan Gül Esin'in adı artık Çankaya'da yaşayacak.

İki yıl süreyle muhtarlık yapan ve Atatürk tarafından ödüllendirilen Gül Esin seçimlerden sonra Halkevi Gazetesinde 'Büyük İnkılabın ilk kadın muhtarı, vazifen kutlu ve mutlu olsun' manşetiyle haber oldu. Çankaya Belediye Meclisinin aldığı karar ile ilçede yer alan uygun bir parka ismi verilecek olan Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı Gül Esin, gerçekleştirdiği çalışmalarla dönemindeki kadınlara esin kaynağı oldu. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte kadınların sosyal ve siyasal hayatta daha aktif olmasında rol oynayan Gül Esin; çocukların okula yazdırılması, kadınların sosyal hayata hazırlanması, kız kaçırma olaylarının engellenmesi ve nikah işlerinin düzene sokulması gibi konularda mücadele verdi.

Gül Esin'e büyük bir vefa örneği

Çankaya Belediye Meclisine oybirliği ile alınan karar için teşekkür eden Başkan Alper Taşdelen, "Biz Çankaya Belediyesi olarak kadınların eşit, özgür ve istihdama katılımlarının yoğun olduğu bir anlayışı ilçemizde uygulamak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda yönetim kadromuzda 5 belediye başkan yardımcımızdan 3'ü kadınlardan oluşuyor. Türkiye'nin en fazla mahallesine sahip olan ilçemizde 123 muhtarımızdan 47'si kadın. Bu da ilçemizde kadınların yönetim kadrosunda söz sahibi olduğunu gösteriyor. Gül Esin de Cumhuriyetimizin ilk seçilmiş kadın muhtarı. Adını Çankaya'da yaşatacak olmaktan onur duyacağız" diye konuştu. - ANKARA

Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in adı Çankaya'da yaşayacak
Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in adı Çankaya'da yaşayacak
Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in adı Çankaya'da yaşayacak

Cumhuriyet, Çankaya, Türkiye, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in adı Çankaya'da yaşayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Ivana Sert'ten nafaka ödemeyen eski eşi Yurdal Sert'e tepki: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin Bağışıklık sistemini güçlendiren 'Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı Geçen yıl 9 metre kar yağan Bitlis alarm veriyor! Yağış olmazsa tüm Güneydoğu Anadolu etkilenecek Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Hindistan'da hastane yangını: 10 bebek hayatını kaybetti Hindistan'da hastane yangını: 10 bebek hayatını kaybetti         
10:12
Barışmak için yanına gittiği arkadaşını vuran saldırgan: Helallik almak için gitmiştim, panikledim Barışmak için yanına gittiği arkadaşını vuran saldırgan: Helallik almak için gitmiştim, panikledim         
10:03
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı         
09:42
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti         
09:17
Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor         
08:55
"Gizemli Yol'a" giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor         
08:37
Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi         
07:56
Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Trump'tan sert sözler: Bizi susturamayacaksınız Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Trump'tan sert sözler: Bizi susturamayacaksınız         
02:39
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
Elon Musk'ın Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı         
22:54
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
18:27
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 11:31:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in adı Çankaya'da yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei