Türkiye'nin ilk kadın şehit pilotu Ayfer Gök mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk kadın şehit pilotu Ayfer Gök mezarı başında anıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk kadın şehit pilotu Ayfer Gök mezarı başında anıldı

6 saat önce

KONYA'nın Ermenek ilçesi Daran köyü yakınlarında, kullandığı F-5 uçağının düşmesi sonucu 2001 yılında şehit olan, Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu olarak tarihe geçen Ayfer Gök, ölümünün 19'uncu yılında mezarı başında anıldı.

Türkiye'nin ilk kadın şehit pilotu Ayfer Gök mezarı başında anıldı, System.String[]

KONYA'nın Ermenek ilçesi Daran köyü yakınlarında, kullandığı F-5 uçağının düşmesi sonucu 2001 yılında şehit olan, Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu olarak tarihe geçen Ayfer Gök, ölümünün 19'uncu yılında mezarı başında anıldı.

Konya Ana Jet Üssü'nde görev yaparken, 9 Şubat 2001 tarihinde kullandığı F-5 uçağının Konya'nın Ermenek ilçesi Daran köyü yakınlarında düşmesi sonucu şehit olan, Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök için düzenlenen etkinliğe, Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar ve öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, öğretmenler ve öğrenciler, Hacısarılar Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan Ayfer Gök'ün mezarına ve tüm şehit mezarlarına çiçek koydu. Daha sonra şehit pilot Ayfer Gök ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti sunuldu. Şehitlik ziyaretinden sonra program Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ayfer Gök'ün hayatının anlatıldığı programda Kuran-ı Kerim'den ayetler okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün Bucaklı olması ve adını taşıdığı okulda anma programı yapılmasının okulu adına onur olduğunu söyledi. Neşet Yazar, "Şehitlik büyük bir mertebe, bu büyük mertebeye herkes ulaşamaz. Sizlerin Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün adının verildiği okulda okumanız çok büyük bir onurdur. Bu topraklara dökülen kanlarla, bugün rahat şekilde yaşadığımızı bilerek şehitlerimize daha çok vefa göstermek zorundayız. Bunun için daha çok okumak ve belirli yerlere gelmek zorundayız" dedi.

Program sonrası okulda lokma ikramı yapıldı.


Ayfer Gök, Ermenek, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:05 Kaynak: DHA
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