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TÜRKİYE'NİN İLK KADIN ŞEHİT PİLOTU AYFER GÖK, MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN ŞEHİT PİLOTU AYFER GÖK, MEZARI BAŞINDA ANILDI

09.02.2022 12:25

BURDUR'un Bucak ilçesinde Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Havacı Teğmen Ayfer Gök, şehadetinin 21'inci yılında mezarı başında anıldı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Havacı Teğmen Ayfer Gök, şehadetinin 21'inci yılında mezarı başında anıldı.

Konya'nın Ermenek ilçesi Daran köyü yakınlarında, Konya Ana Jet Üssü'nde görev yaparken kullandığı F-5 uçağının düşmesi sonucu 9 Şubat 2001'de şehit olan, Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu olarak tarihe geçen Ayfer Gök, şehadetinin 21'inci yılında mezarı başında anıldı. Hacısarılar Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen anma programına, şehidin annesi Ümmügülsüm Gök, Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdür yardımcısı Hamdi Üzümcü ve öğretmenler katıldı. Programda Ayfer Gök'ün mezarı ile tüm şehit mezarlarına çiçekler konuldu. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dualar yapıldı.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN ŞEHİT PİLOTU AYFER GÖK, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN İLK KADIN ŞEHİT PİLOTU AYFER GÖK, MEZARI BAŞINDA ANILDI
TÜRKİYE'NİN İLK KADIN ŞEHİT PİLOTU AYFER GÖK, MEZARI BAŞINDA ANILDI

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Ayfer Gök, Hisarcık, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN İLK KADIN ŞEHİT PİLOTU AYFER GÖK, MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN İLK KADIN ŞEHİT PİLOTU AYFER GÖK, MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika
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