Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin İlk Kadın Şehit Pilotu Şehitlikte Anıldı

Türkiye'nin İlk Kadın Şehit Pilotu Şehitlikte Anıldı

1 saat önce

Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, şehit oluşunun 18'inci yılında Burdur'un Bucak ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Türkiye'nin İlk Kadın Şehit Pilotu Şehitlikte Anıldı, System.String[]
Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, şehit oluşunun 18'inci yılında Burdur'un Bucak ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Türkiye'nin ilk kadın şehit pilotu olan Ayfer Gök şehit oluşunun 18'inci yılında Bucak Şehitliğinde mezarı başında anıldı. Anma töreninde Kaymakam Yalçın Sezgin, şehit pilot Ayfer Gök'ün mezarına ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil koyarak dua okudu. Anma törenine bazı resmi kurumların amir ve müdürleri ve şehit pilot Ayfer Gök'ün yakınları katıldı.

Konya 3'üncü Ana Jet Üssünde görev yapan Ayfer Gök, 9 Şubat 2001 tarihinde F-5 uçağı ile eğitim uçuşu yaparken uçağının irtifa kaybetmesi sonucu Konya'nın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde düşmesi sonucu şehit olmuştu. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:52 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasına Damga Vuran Emsal Tekir, Muhtar Adayı Oldu Eşinin Çıkardığı Namus Dedikodusu Hayatını Kaybetmesine Yol Açtı

Emekli Öğretmen, Oğlunu Bulmak İçin Gittiği Medyum Tarafından Dolandırılıp Cinsel Tacize Uğradı Yeni Yıl Kutlamalarına Katılmak İstemeyen Müslümanlara Zorla Domuz Eti Yedirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:20:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin İlk Kadın Şehit Pilotu Şehitlikte Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]