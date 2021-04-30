Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu kadın girişimcilerin konuğu oldu - Son Dakika

Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu kadın girişimcilerin konuğu oldu

30.04.2021 10:33
Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu kadın girişimcilerin konuğu oldu, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, 'Öncü Kadınlar' etkinliklerinin altıncısını Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'un katılımıyla gerçekleştirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, 'Öncü Kadınlar' etkinliklerinin altıncısını Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'un katılımıyla gerçekleştirdi.

Video konferans yöntemiyle yapılan etkinliğe ASO Başkanı Nurettin Özdebir, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit, ASO Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda kadın girişimciler kurulu üyesi katıldı. TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada kadınların her alanda başarılı olduğunu ve bu başarıları görmek için göklere bakmanın yeterli olduğunu söyledi. Yılmazyiğit, havacılık tarihinde kadınların karşılaştıkları zorluklara rağmen kokpite geçerek pilotluk görevlerini yerine getirdiklerini belitti.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Özge Karabulut'u yürekten tebrik ettiğini belirtti. Türk törelerinde kadın ve erkeğin hem yönetimde hem de savaşta eşit olduğunu ifade eden Özdebir, "Biz Kurtuluş Savaşı'nı kadınlarımızın çok büyük fedakarlıklarıyla kazandık. Yavrusunun üzerindeki kundağın örtüsünü, kağnısında taşıdığı cephaneler zarar görmesin diye örten annelerimiz sayesinde kazandık. Kadınlarımız hayatın her alanındaki zorlukları bizlerle birlikte göğüslemeye başladılar. Onlarla gurur duyuyoruz. Özge Hanım Türk kadınının cesaretiyle her şeyi başarabileceğini kanıtladı ve kadınlarımıza örnek oldu. Kadınlarımız özgüvenlerini kazandıkça, büyük ve stratejik görevler üstlendikçe ülkemizi daha ileriye götürecekler. Buna tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan ve bu görevi ifa etmekten gurur duyduğunu, küçüklük hayalinin asker ya da polis olmak olduğunu aktardı. Karabulut, "Mesleğe komiser yardımcısı olarak başladım. Daha sonra Havacılık Daire Başkanlığının pilotaj sınavında başarı göstererek eğitimlere katılmaya hak kazandım. Pilotaj eğitiminin ardından Bell 429 ve Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini de başarıyla tamamlayarak görevime daire başkanlığımızda devam etmekteyim" açıklamasında bulundu.

Son 2 yılı pilot olmak üzere 4 yıldır Emniyet Teşkilatı'nda görev yaptığını ifade eden Karabulut, "Emniyet Teşkilatı'nda aldığımız eğitimlerde ve görevlerde kadın-erkek ayrımı yapılmıyor. Herkes eşit şartlarda sıkı ve disiplinli eğitim alıyor. Kadınlarımız bu anlamda erkeklere göre daha duygusal. Kadınlarımızın daha dayanaklı, soğukkanlı ve azimli olması gerekir. Bu anlamda kadınlarımıza örnek olduğumu düşünüyorum. Umarım Emniyet Teşkilatımızda görevli kadın sayısı daha fazla olur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu kadın girişimcilerin konuğu oldu
Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu kadın girişimcilerin konuğu oldu
Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu kadın girişimcilerin konuğu oldu

Ankara Sanayi Odası, Türkiye, Komiser, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu kadın girişimcilerin konuğu oldu - Son Dakika Ekonomi


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