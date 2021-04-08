Türkiye'nin ilk kadın taaruz helikopter pilotu Özge Karabulut tarihe geçti - Son Dakika

Türkiye'nin ilk kadın taaruz helikopter pilotu Özge Karabulut tarihe geçti

08.04.2021 14:10
Türkiye'nin ilk kadın taaruz helikopter pilotu Özge Karabulut tarihe geçti, System.String[]

Türk Polis Teşkilatı, envanterine dahil olan Atak helikopteriyle terör başta olmak üzere suç ve suçluya karşı mücadelesini sürdürüyor. Henüz 28 yaşında olan Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, " Atak pilotu olduğum için gururluyum. Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten ayrıca gurur duymaktayım" dedi.

Hava araçlarıyla 40 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, 25 Şubat'ta envanterine dahil ettiği ilk Atak helikopteriyle görev konseptinde de değişikliğe gitti. Polis havacılık ekipleri, dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle teröristlerle sıcak çatışmalarda helikopterle doğrudan saldırı gücüne sahip oldu.

28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti

9 HAFTALIK EĞİTİMLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Aynı zamanda Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında Atak helikopterini kullanan personel konusunda da ilk yaşandı. Başkanlık bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, 9 haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayarak Atak helikopterinin kokpitine oturmayı hak etti. Karabulut, bu başarısıyla Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.

28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti

"ATAK PİLOTU OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM"

Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, mesleğe komiser yardımcısı olarak başladığını, daha sonra Havacılık Daire Başkanlığının pilotaj sınavında başarı göstererek eğitimlere katılmaya hak kazandığını söyledi. Pilotaj eğitiminin ardından Bell 429 ve Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini de başarıyla tamamladığını belirten Karabulut, son 2 yılı pilot olmak üzere 4 yıldır Emniyet Teşkilatında görev yaptığını söyledi.

28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti

Dünya üzerinde ilk kez bir polis teşkilatının, görev konseptini değiştirerek taarruz helikopterini envanterine kattığına ve bu alanda pilotlar yetiştirdiğine dikkati çeken Karabulut, "Ben de Atak pilotu olduğum için gururluyum. Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten ayrıca gurur duymaktayım." dedi.

"HELİKOPTERİMİZ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAKTA"

Atak helikopterinin "tandem" adı verilen kokpit dizaynına sahip olduğunu, önde "gunner", arkada kaptanın oturduğunu dile getiren Karabulut, "Gece ve gündüz görüntüleme flir sistemiyle uzun menzillerde hedef teşhisi ve tespiti yapabilmekteyiz. Bu anlamda helikopterimiz görev konsepti açısından gücümüze güç katmaktadır." dedi.

28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti

Göreve çıkarken öncelikle dikkat ettikleri hususun disiplin olduğunu söyleyen Karabulut, "Gurur verici bir şey, heyecanlı. Türk Polis Teşkilatının ana amacı olan kamu güvenliğini sağlamak ve vatan topraklarını korumak için 'gökyüzü polisleri' olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Bu anlamda daima 'Atak' ve hazır şekilde görevimizi ifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti

Karabulut, kendisi için zaman zaman endişelenen ailesinin, vatana hizmet ettiği için mutlu olduğunu belirterek, Emniyet Teşkilatı'nda kadın erkek ayrımının yapılmadığını, verilen görevleri disiplinli şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin ilk kadın taaruz helikopter pilotu Özge Karabulut tarihe geçti

Türkiye, Polis, Pilot, Atak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk kadın taaruz helikopter pilotu Özge Karabulut tarihe geçti - Son Dakika


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