Türkiye'nin ilk kadın trafik polisi: Bir anne olarak çok gururluyum - Son Dakika

MERSİN'de yaşayan Türkiye'nin ilk kadın trafik polisi 71 yaşındaki Fikriye Yavuz, çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için, bir anne olarak mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Merkez Yenişehir ilçesinde oturan 2 çocuk ve 3 torunu olan Fikriye Yavuz, 40 yıllık meslek serüvenini anlattı. Tarsus ilçesinde otururken 1968 yılında liseyi bitirdikten sonra, komşularının önerisiyle bir gazetedeki ilanı görerek başvuru yapan Yavuz, henüz 18 yaşındayken hayaline ulaştı. Ağabeyinin desteği ile meslek hayatına başladı. Babasının ilk başlarda karşı olduğunu söyleyen Yavuz, o günleri şöyle anlattı:

"Trafik polisi komşumuz Hilmi Bey vardı, trafik polisi olmamı teklif etti. Gazetedeki ilanı gördükten sonra kadın polis alınıp alınmadığıyla ilgili telgraf çekmiştim. Merakla yanıtı beklerken, telgrafıma yanıt gelmiş ancak babam telgrafı saklamış. Ağabeyim gülerek, 'Telgrafın cevabı geldi, babamı bir yokla' dedi. O an çok heyecanlandım. Babamla konuştuktan sonra, kıramadı ben, telgrafı verdi. Telgrafıma olumlu yanıt gelmişti. Bunun üzerine Tarsus İlçe Emniyet Amirliği'ne başvurdum. Müracaatımı İstanbul olarak yaptım. Tayinim çok istediğim İstanbul'a çıktı. Abimle beraber İstanbul yolcuğumuza başladı. 2 aylık eğitime başladım. 1968'de resmi kıyafeti giyerek göreve başladım."

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