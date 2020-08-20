Türkiye'nin ilk "Kadın Yaşam Evi" Kadıköy'de açıldı - Son Dakika

Kadıköy Belediyesince hayata geçirilen "Kadın Yaşam Evi"nde, şiddete maruz bırakılan kadınlar, 12 yaşından büyük oğlu veya özel gereksinime ihtiyacı olan çocuğuyla kalabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Şiddete maruz bırakılan kadınlar oğullarından ayrılmasınlar diye" sloganıyla başlatılan "Kadın Yaşam Evi" projesi tanıtıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, mevzuata göre sığınmaevine giden kadınların, oğlu 12 yaşından büyükse yanında götüremediğini ve çocuğunu kurum bakımına bırakmak zorunda kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, hem anne hem de çocuk açısından yaralayıcı bu durumu telafi etmek istedik. Kentsel dönüşüm nedeniyle tapusu belediyeye geçen 6 daireyi pilot çalışma olarak yaşam evine dönüştürmeye karar verdik. Bu evler, kadınlar yeni bir hayata başlayıncaya, kendilerini hazır hissedinceye kadar, belli bir süre kadın ve çocuğa tahsis edilecek. Kadın Konukevleri Yönetmeliği'nde, kadın ve çocuğun yüksek yararına olacak yaşam evleri için yasada inisiyatife bırakılan bir sorumluluğu ilk kez üstlenerek adım atıyoruz."

Kadınlar ŞÖNİM tarafından yönlendirilecek

Projeyle kentsel dönüşüm nedeniyle tapusu belediyeye geçen 6 daire pilot çalışma olarak yaşam evine dönüştürüldü.

Kadın ve çocuğuna tahsis edilen, fatura giderleri ve ev eşyaları belediye tarafından karşılanan evde, kadınlar yeni bir yaşam kurana kadar, çocuklarından ayrılmak zorunda kalmadan geçici olarak konaklayacak.

Kadın Yaşam Evi'nde, Kadın Konukevleri Yönetmeliği'nde olduğu gibi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından uygun görülen ve yönlendirilen kadınlar konaklayabilecek.