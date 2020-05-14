Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden Sunar Kural Aytuna'dan acı haber (2) - Son Dakika

TOPRAĞA VERİLDİ

Günaydın, Vatan, Dünya, Radikal, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde çalışan, köşe yazıları yazan, TRT için çok sayıda belgesel film çeken ve bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sunar Kural Aytuna'nın cenazesi, İzmir'in Foça ilçesine getirildi. Foça Yeni Kabristan girişindeki alanda, sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan cenaze törenine, Aytuna'nın eşi Aydın Aytuna, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de törene geldi. Aytuna'nın cenazesi, namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından, sevenlerinin gözyaşları ve duaları arasında toprağa verildi. Defin sonrasında, Aydın Aytuna, sosyal mesafe kurallarını gözeterek taziyeleri kabul etti.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir),