Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk kamu e- spor tesisi Üsküdar'da kurulacak!
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Türkiye'nin ilk kamu e- spor tesisi Üsküdar'da kurulacak!

1 saat önce

Türkiye çapından çok sayıda e-sporcunun katıldığı E-SPOR FESTİVALİ sayesinde, gelişen teknolojiyle birlikte sporun dijital ortamda yarattığı etkileşim gözler önüne serildi.

Türkiye'nin ilk kamu e- spor tesisi Üsküdar'da kurulacak!, System.String[]

Ebeveynlerin de davetli olduğu etkinlikle, e- spora merak duyan babalar ve çocukları birbirleriyle kıran kırana mücadele etti.

Etkinlik sırasında yaptığı konuşmada Üsküdar Belediyesi olarak kamunun ilk E-spor tesisini kurma hazırlıkları içerisinde olduklarının müjdesini veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, " Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın E-Spor takımları var. Biz de Üsküdar'da, Üsküdar E-Spor Takımı kuralım" dedi.

Sosyal medyada Tonbalıklımakarna adıyla tanınan e- spor spikeri Christopher Leo Willekens'ın sunumuyla, E-spor liginin önde gelen takımlarından Galakticos ile oyun dünyasının influencerları Elwind, Thaldrin, Trix ve Duygu Köseoğlu'nun katılımıyla düzenlenen festivalde, genç e-sporcular, birbirleriyle kıyasıya yarışırken, sporun bilinmeyen boyutunu keşfe çıktılar.

Beşiktaş, Üsküdar, E Spor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:22 Kaynak: Bültenler
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