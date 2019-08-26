Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk kamu espor tesisi Üsküdar'da kurulacak!
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Türkiye'nin ilk kamu espor tesisi Üsküdar'da kurulacak!

14 dakika önce

Türkiye çapından çok sayıda esporcunun katıldığı ESPOR FESTİVALİ sayesinde, gelişen teknolojiyle birlikte sporun dijital ortamda yarattığı etkileşim gözler önüne serildi.

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Türkiye çapından çok sayıda esporcunun katıldığı ESPOR FESTİVALİ sayesinde, gelişen teknolojiyle birlikte sporun dijital ortamda yarattığı etkileşim gözler önüne serildi. Ebeveynlerin de davetli olduğu etkinlikle, espora merak duyan babalar ve çocukları birbirleriyle kıran kırana mücadele etti.


Etkinlik sırasında yaptığı konuşmada Üsküdar Belediyesi olarak kamunun ilk espor tesisini kurma hazırlıkları içerisinde olduklarının müjdesini veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın Espor takımları var. Biz de Üsküdar'da, Üsküdar Espor Takımı kuralım" dedi.


Sosyal medyada Tonbalıklımakarna adıyla tanınan espor spikeri Christopher Leo Willekens'ın sunumuyla, espor liginin önde gelen takımlarından Galakticos ile oyun dünyasının influencerları Elwind, Thaldrin, Trix ve Duygu Köseoğlu'nun katılımıyla düzenlenen festivalde, genç esporcular, birbirleriyle kıyasıya yarışırken, sporun bilinmeyen boyutunu keşfe çıktılar.


Gençlerimizle aynı dili konuşmamız lazım


Kamu tarihinin ilk espor festivaline imza attıklarını vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şunları söyledi:


"Festival ile milletimizin ortak isteği olan bir konuya çözüm getirmek istiyoruz. Bugün diyoruz ki hepimiz, 'Bu gençlik nereye gidiyor? Gençlerle iletişim kanallarını neden bulamıyoruz?' Halbuki gençlerle iletişim kanallarını bulmak, biz yetişkinlerin diliyle olmaz bu işler ki, olmuyor. Görüyoruz da, olmadı. Gençlerimizle aynı dili, aynı heyecanı, aynı sevinci ya da aynı üzüntüyü yaşamamız lazım. Gelişen teknolojiyle bilgisayarlar futbol topu gibi dünyada milletler arasında, gençler arasında bir iletişim kanalı olmaya başladı. Gençlerimizi, çocuklarımızı arkamıza alıp onlarla aynı dili konuşup, onlarla aynı dünyayı yaşamamız lazım. Çocuklarımızın dilini yakalama adına bu festival önemli. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın espor takımları var. Biz de Üsküdar'da, Üsküdar Espor Takımı kuralım. İnşallah bu dönemde Üsküdar Espor Merkezi kuracağız" dedi.

Beşiktaş, Türkiye, Üsküdar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:12 
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