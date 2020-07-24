Türkiye'nin ilk 'Kamu Külliyesi' açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk 'Kamu Külliyesi' açıldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadir ilçesinde, 50 bin metrekare alana hazırlanan 'Kamu Külliyesi' projesi tamamlandı.

Türkiye'nin ilk 'Kamu Külliyesi' açıldı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadir ilçesinde, 50 bin metrekare alana hazırlanan 'Kamu Külliyesi' projesi tamamlandı. Aslanbey Mahallesi'nde 90 milyon TL harcanarak tamamlanan külliyeye ilk gelen kurum Dulkadiroğlu Belediyesi olurken, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü gibi kurumların da kısa süre sonra 'Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi' olarak isimlendirilen yere taşınacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ın büyükşehir olmasıyla birlikte oluşturulan 2 merkez ilçeden biri olan Dulkadiroğlu, şehrin doğusunda yer alıyor. Yeni ilçeyle birlikte kurulan yeni kaymakamlık, belediye ve ilçe müdürlükleri şehrin değişik yerlerinde, diğer kurumlar da kiralık binalarda hizmet vermeye başladı. Dulkadiroğlu Belediyesi, kendine yeni bir hizmet binası yaparken vatandaşların kamuda olan işlerini tek bir yer yapabilmesini sağlamak için projeyi Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi olarak değiştirdi. Diğer kurumların da destek vermesiyle temeli 2017'nin Eylül ayında Aslanbey Mahallesi'nde atılan külliye tamamlandı.

'VATANDAŞIMIZ, KAMUYLA NE İŞİ VARSA BU ALANDA ÇÖZME İMKANINA SAHİP OLACAK'İçerisinde Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, Dulkadiroğlu Belediyesi, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve kreşi bulunan, inşaatı da yakında başlayacak olan bir de caminin yer alacağı külliyeye ilk taşınan kurum ise belediye oldu. 50 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve yaklaşık 90 milyon TL'ye mal olan külliyenin seçimdeki taahhütlerinden biri olduğunu belirten Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu taahhüdü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Okay, şöyle devam etti: "50 bin metrekarelik alana kamu külliyesinin projesini hazırlayıp inşasına başladık. Bu alan içerisinde belediye hizmet binamız, meclis binamız, yemekhanelerimiz, kreşimiz ve 400 araçlık otopark yaptık. Bu bölgenin arsalarını hibe ile elde ettik ve 5 kuruş para vermedik. Kaymakamlık, Tarım İlçe Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü kendi ihalesini yaptı. Kaymakamlık da çok büyük bir bina ve içerisinde tapu, nüfus, milli eğitim gibi tüm müdürlüklerin tamamı kaymakamlık binamızın içerisinde vatandaşlarımıza hizmet verecekler. Dolayısıyla vatandaşımız bu bölgeye geldiğinde kamuyla, devletle ne işi varsa bu alanda çözme imkanına sahip olacak. Etrafında geniş imarlı alanlar, geniş bulvarlar, parklar, meydanılar oluşturduk bölgede. Dolayısıyla bu bölgede yoğun bir inşaat hareketliği söz konusu var."'MİLLET BAHÇESİ İÇİN 27 BİN METREKARELİK ALANIMIZ HAZIR'

Külliye alanına diğer kurumların da yakında taşınacağını kaydeden Necati Okay, "Vatandaşlarımız yorulmadan çok iyi standartlarda, geniş mekanlarda kamu hizmetini almış olacaklar. Bizim seçim sürecindeki en önemli taahhüdümüzdü bu ve şu anda da bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Külliyemizin üst tarafındaki bölgede de 27 bin metrekarelik de millet bahçesi alanımız hazır. Çok kısa zamanda da bu millet bahçesinin inşaatına başlayacağız. Külliye alanımıza daha fazla destek verip standardını yükseltecek alanlarla ilgili de altyapı oluşturduk" diye konuştu.


Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 09:48

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk 'Kamu Külliyesi' açıldı - Son Dakika
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