Bakan Koca: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Covid-19 Servisi ve Yoğun Bakımı İhtiyaç Kalmadığı İçin Kapatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Covid-19 vakalarının binin altına düşmesi ile toplu taşımalarda da maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından bugün de Ankara'daki Türkiye'nin ilk Covid-19 servis ve yoğun bakım alanlarının kapatıldığını duyurdu.

Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti."