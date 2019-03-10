Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin İlk Kış Rallisi Nefes Kesti

Türkiye'nin İlk Kış Rallisi Nefes Kesti

1 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Eksi 36 Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi nefesleri kesti.

Türkiye'nin İlk Kış Rallisi Nefes Kesti, System.String[]
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Eksi 36 Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi nefesleri kesti.

TOSFED tarafından Eksi 36 Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen Sarıkamış Rallisi'nde yarışmacılar, bugün de sırasıyla Köşk (8,46 kilometre) ve Soğuksu (7,30 kilometre) etaplarını geçtikten sonra Sarıkamış Kütük Ev'deki servis alanına ulaştı. Sonrasında bu iki etabı bir kez daha geçecek yarışçılar, aynı zamanda ralli merkezi de olan Ekinata Grand Toprak Hotel'de yarışı noktaladı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:50 Kaynak: İHA

Sarıkamış, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Güncel
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