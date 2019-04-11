Türkiye'nin ilk Koku ve Tat Zirvesi Başlıyor!

Koku ve tat duyuları ve hayatımızdaki yansımalarının en geniş şekilde ele alınacağı zirvede, Acıbadem Taksim Hastanesi uzmanları, koku ile ilgili bilim dünyasındaki gelişmeleri aktaracaklar…

Zirvenin ilk gününde moderatörlüğünü Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ'ın yapacağı oturumda uzmanlar;"Koku ve tat alma bozuklukları ve tedavileri", ikinci günkü oturumda ise "İnsan kokusu" başlıklarıyla bilim dünyasının kokuları keşfi ve bu keşifler doğrultusunda değişenleri anlatacaklar.

"Koku alamamak bir hastalık mıdır yoksa bir belirti mi?, Koku almayınca tatlar, değişir mi? Koku hissini tekrar kazanmak mümkün mü?"… gibi bir çok sorunun yanıtının ve bugüne değin koku ile ilgili bilinmeyenlerin ele alınacağı zirvede, kokunun gizli ve sihirli dünyasına ait ilgi çekici pek çok farklı konu ve konuşmacılar da var…

Ayrıntılı bilgi için: www.kokuvetatzirvesi.com

Koku ve Tat Zirvesi hakkında…

Sağlık, gastronomi, parfümeri, moda, sanat, bilim ve daha birçok farklı dalda birbirinden ünlü ve uzman konuşmacıların alışılmışın dışında bir atmosferde bir araya gelmesi ile oluşturulan bu zirve programında ilgi çekici başlıklar:

-Osmanlı mutfağında 15.yy dan 20.yy'a damak tadı değişiminin nedenleri

-Ata tohumlarının farkı nedir? Nereden bulunur?

-Bellek – Mekan ve Koku İlişkisi

-Süper tat alıcılar gerçek mi efsane mi?

-Yemek kültürü araştırmasında "koku" bir başlık olabilir mi?

-Anadolu'da "yemeğin/içeceğin kokusu" algısının referansları nelerdir?

-Yemek fotoğrafçılığının modası olur mu?

-Sosyal medyada en çok ilgi gören yemek fotoğrafları neler?

-Ruh-Beden-Zihin dengesi için aramoterapi uygulamaları nelerdir?

-Aromaterapi Doktor reçetesine girmeli mi?

-Odun ateşinin lezzet üzerine etkisi var mı?

-Doğal ortamda yetişen bitkilerin aroması daha mı farklı?

-İstanbul'un kokusu nedir? Her şehrin her semtin farklı bir kokusu mu var?

-Yemek yerken dinlediğimiz müzik tat algımızı etkiler mi?

-Türkiye'de yeni meslek dalı: Koku uzmanlığı

-Türkiye'den 5 kıtaya yayılan Esansın Hikayesi