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TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ

07.01.2022 10:20

Dijital sanata odaklanan ve merkezine kripto sanatı alan Carny.io, Türkiye'den galerileri ve sanatçıları uluslararası koleksiyoner ve yatırımcılarla bir araya getirdi.

Dijital sanata odaklanan ve merkezine kripto sanatı alan Carny.io, Türkiye'den galerileri ve sanatçıları uluslararası koleksiyoner ve yatırımcılarla bir araya getirdi. Carny.io kurucularından Elyo Elvaşvili ve Nuri Sayraç, 'Türkiye'nin ilk NFT sanat sergisini düzenlediğimiz bu gecede dakikalar içerisinde toplamda 300 bin dolar değerinde sanat NFT'si satıldı' dedi.

Beyoğlu Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda düzenlenen etkinliğe Oya Eczacıbaşı, Leyla Alaton, Muzaffer Yıldırım, Emin Hitay, Banu Çarmıklı, Berrak Barut, Kerim Sabancı, Engin Can Ural, Murat Tabanlıoğlu, Asuman Şener ve Zafer Civelek ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin önde gelen sanat galerilerinden, Art On İstanbul, artSümer, PG Art, Pilevneli, Pilot, Sanatorium galerilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen 'The Future Begins Today: Carny Genesis NFT Collection' başlıklı sergide çağdaş sanat geleceğin teknolojisi ile bir araya geldi.

Kürate edilmiş ilk yerli NFT platformu Carny.io, NFT ile sanatçılar arası etkileşimi teşvik ederek teknolojiyi estetik yaratım süreçlerine dahil ediyor, sanatçılara fiziksel mekandan bağımsız ve coğrafi olarak sınırsız bir alan açıyor. Koleksiyonerler için sanat piyasasının yüzyıllardır süregelen provenans ve şeffaflık gibi kilit sorunlarına blok zinciri teknolojisi sayesinde çözüm sunan platform, Türkiye'nin canlı metropolü İstanbul'da, dinamik sanat ortamına yerel ve uluslararası odak sağlıyor.

'SANATÇI VE GALERİLERİ ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ'

Düzenlenen etkinlikte konuşan Carny.io kurucularından Elyo Elvaşvili, dünyanın dijital anlamda hızla ilerlediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

'Dijitalleşmeyle birlikte hayatımıza hiç kullanmadığımız kavramlar girmeye başladı. Dijital ortamdaki eseler kopyalanamaz ve sahipliği tekdir. Dijital platformlar sanatçılara büyük avantajlar sağlıyor. Sınırları ortadan kaldırıyor. Türkiye'de olan bir galeri teknoloji vasıtasıyla bütün dünyaya ulaşabiliyor. Bizim sitemizden alınan bir dijital sanat eseri ikinci el piyasalara sunulabiliyor. Bir sanatçı ve galericinin uluslararası bir koleksiyonere ulaşması için sergi ve fuara katılmasına gerek yok. Türkiye'de çok değerli dijital eser üreten sanatçılar var. Biz bu sanatçılar için işin teknolojik tarafını sağlıyoruz. Türk sanatçıların teknoloji aracılığıyla hak ettiği değere ulaşması daha kolay. Sanatçı ve galerileri uluslararası platformlara taşımayı amaçlıyoruz. Sadece teknoloji desteği sağlamayacağız, aynı zamanda bir birliktelik oluşturarak Türkiye'nin değeri ve gücünü uluslararası platformlara taşımak niyetindeyiz.'

'SANATÇI HER SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY ALACAK'

Dijital eserlerin sahiplik belgeleri bir blok zinciri aracılığıyla yani NFT olarak alan kişilere aktarılacağını kaydeden Elvaşvili sözlerine şöyle noktaladı:

Dijital eserleri alan kişiler kendi oluşturdukları dijital cüzdanlarında bu eserleri saklayabilirler. İnsanlar bu sanat eserlerini herhangi bir televizyon ya da dijital ekrana kendi hesaplarına erişim sağlayarak istedikleri her yerde yansıtabilecekler. Dijital dünyada herkes koleksiyonları görebilecek. Bizim sitemize erişim sağlayan herkes herhangi bir sanat eserinin sahibinin kim olduğunu görüntüleyebilecek. Fiziksel ortamda eseri sergiye giden ve satın alan görebiliyor. Bu eserler el değiştirebilecek. Sitemizdeki pazar yerine sanatçı eserini yükledikten sonra eseri satın alan koleksiyonerin cüzdanına gidiyor. Biz sanatçı ve koleksiyoner arasında bir köprüyüz. Açık artırma üzerinden eser satmayı da gerçekleştireceğiz. Fiziksel dünyada ikinci el piyasasında sanatçıların hakları ne yazık ki çok fazla korunmuyordu. Dijital ortamda satılan eserlerden sanatçı her 2'nci el satışta yüzde 10 civarında bir ücreti hesabında görebilecek.?

BAĞIMSIZ BİR ALAN SAĞLIYORUZ

NFT dünyasının Türkiye ayağındaki kürate edilen ilk ve en büyük platformu olacaklarını kaydeden Carny.io kurucularından Nuri Sayraç, Carny.io Türkiye sanatına ve sanatçılarına görünürlük kazandırmak ve uluslararası sanat piyasalarında yer almaları için olanak sağlayan bir dijital platform olmasının yanında galeri temsiliyeti olmayan sanatçıların eserlerine de ayrıca yer vererek onlara bağımsız bir alan sağladığını kaydetti.

DİJİTAL SANATA TALEP ARTARAK DEVAM EDECEK

Çıkış noktalarının dijital sanat eserleri üzerine olacağını belirten Sayraç, sözlerini şöyle noktaladı:

'Türkiye bu alanlarda henüz başlangıç seviyesinde diyebiliriz. Dünyada birçok büyük platform ciddi satışlara ulaşmış durumda. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde dijital sanatçılara yer vereceğiz. Beklediğimizin çok üstünde bir talep gördük. Bugün sitemizde yer verdiğimiz toplamda 64 edisyon NFT'nin hepsi dakikalar içerisinde tükendi. En seçkin galerilerle çıktığımız bu yolculukta bağımsız sanatçılara da kapımız açık, web sitemiz üzerinden bize başvurabilirler. Herkesi kucaklayan NFT platformu olmaya devam edeceğiz. NFT üzerinden dijital sanata yoğun talebin artarak devam edeceğine inanıyoruz. İki ay içinde bir sergi daha düzenlemeyi düşünüyoruz. Türkiye'nin ilk NFT sanat sergisini düzenledik.'

TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ
TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ

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Beyoğlu, Türkiye, Kripto, dolar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN İLK KRİPTO SANAT NFT SERGİSİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
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